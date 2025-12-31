Ultrarechts neemt vrouwen stap voor stap hun rechten af Opinie Vandaag leestijd 6 minuten 200 keer bekeken Bewaren

De hashta #tradwife op instagram

FvD reduceert vrouwen tot Tradwives. Dat bij deze ultraconservatieve cultuurchristenen met hun ‘traditionele’ rollen voor vrouwen (kindjes verzorgen, boodschapjes doen, lekker hun stoere, hardwerkende man verwennen) ook vrouwen als Lidewij de Vos kopstukken zijn (en dus niet volgzaam huisvrouwtje spelen) is kenmerkend voor hun hypocrisie.

Afgelopen week plaatste de jongerenafdeling van Forum voor Democratie een uitnodiging voor een schaatsmiddagje voor hun vrouwen. Jongens of non-binaire mensen zijn niet welkom. In de tekst staat:

“Het is tijd om onze innerlijke Elsa (of chaotische Bambi) vrij te laten— want we gaan schaatsen in Amsterdam! Kom langs voor:

✨ giechelen en glijden

☕ warme choco + roddels

📸 polaroid-waardige winter aesthetic

🧤 roze wanten & rode wangen”

FvD is de weg ingeslagen van zogenaamde traditionele rolpatronen en trekt daarvoor alle stereotypen uit de kast. Het heeft wel wat weg van cosplay, maar in tegenstelling tot die inclusieve wereld waar iedereen een fantasierol kan spelen, gebruikt FvD hun fantasie vooral om iedereen die ‘anders’ is uit te sluiten.

Tradwives sluiten naadloos aan op -of zijn een gevolg van- de giftige mannelijkheid (toxic masculinity) in de binaire mannenwereld, die zich grotendeels online afspeelt. Een fantasiewereld waarin de helden -mannen- échte mannen mogen zijn. En vrouwen zich weer écht vrouw mogen voelen. De manosphere van types als Andrew Tate, infuencer, verkrachter, mensenhandelaar en geestverwant van Trump .

Valse nostalgie

Ik noem het een fantasiewereld, omdat dagelijkse complexiteit wordt platgeslagen tot een simpele schijnwerkelijkheid: Vroeger was alles beter, hadden vrouwen geen ambities, deden mannen de écht belangrijke dingen (zoals werken en nadenken), waren ze hier allebei blij & tevreden mee, en waren er geen noemenswaardige problemen. De seks was geweldig, vrouwen hadden niet allemaal ingewikkelde eigen behoeftes, zijn slofjes en het stukje vlees stonden respectievelijk onder en op tafel klaar, en over ingewikkelde dingen als politiek, oorlog en zelfontplooiing hoefden vrouwen hun mooie hoofdje niet te breken.

Het is een valse nostalgie naar een verleden dat nooit bestaan heeft. Ja, alleen in films. En die waren in die tijd ook zwart/wit. Dat alle kleur in die nostalgische herinneringen ontbreekt, zou genoeg moeten zeggen over de realiteitszin ervan. Maar nostalgie niettemin. En zoals iedere fantasiewereld is het verleidelijk om hierin op te gaan: probleemloos, zorgeloos, eindeloos. Super aantrekkelijk voor iedereen die wordt geconfronteerd met de ingewikkelde dagelijkse realiteit. Voor iedereen dus. Ook voor de onzekere jongemannen die denken nooit een vriendin te zullen krijgen. Júist voor de zogeheten ‘incels’ ( onvrijwillig celibataire jongens, die flinke vrouwenhaat kunnen ontwikkelen) is deze fata morgana van een verleden waar vrouwen gewoon naar de man moesten luisteren woestaantrekkelijk.

Laten we wel wezen: het ís natuurlijk ook heerlijk om in je element te zijn, om je op te doffen en mooi aan te kleden, nageltjes netjes en haartjes te doen, om je fit en aantrekkelijk te voelen voor het andere geslacht. Dat zullen niet alleen mannen zo ervaren, maar ook vrouwen. ;-) Dit zit in het beestje mens, in evolutie. En het is natuurlijk prima als je je zo voelt. Het is leuk om er leuk uit te zien, en nog leuker als een ander opmerkt dat je je best hebt gedaan.

Mannelijkheid, vrouwelijkheid, opwinding, spanning, hormonen en groepsdruk

Voor FvD is dit oergevoel één van de elementen om maximaal profijt uit te halen. Door JFvD-zomerkampen, uitjes, in hun communicatie, in sprankelende filmpjes op TikTok en Facebook. Het is slim, omdat het in de basis om natuurlijke behoeftes gaat en bijna ieder mens deze wel in zichzelf zal herkennen. Omdat het eerste idee is: ‘Wat kan hier nou mis mee zijn? Laat ze toch lekker doen en lol hebben met elkaar!’

En het is sluw, omdat deze neiging van het beestje mensch om sociaal te zijn, onderdeel te vormen van een groep, ook kwaadaardig -vormend- ingezet kan worden. Ze creëren een zogenaamd knusse en veilige zuil, waarbij ze hun aanhang op subtiele sektarische wijze proberen los te weken van hun omgeving, zodat je voor je sociale omgeving helemaal afhankelijk wordt van de partij en geen andere meningen meer hoort. Andere partijen organiseren ook wel gezellige activiteiten voor hun leden, zoals een borrel, of een pubquiz, waar derden vaak ook welkom zijn. FvD doet het structureel net als de NSDAP: fascisme in een 21e eeuws jasje.

Het benadrukken van zogenaamde traditionele rolverdeling is problematisch, omdat het uitgaat van een binaire wereld, zwart-wit, goed of fout. Het is niet erg als je je er prettig bij voelt, maar het wordt meteen een probleem als je je er niet zo prettig bij voelt. Of niet méér. Omdat je in een andere levensfase bent terechtgekomen, of omdat je jezelf hebt ontplooid.

De fantasiewereld waarin tradwives worden gecultiveerd tot na te streven ideaal, is ook problematisch vanwege de beperking die het oplegt. Met name aan vrouwen, maar ook aan mannen. Als je namelijk niet (meer) aan het perfecte plaatje wil voldoen -of kan voldoen- dan zitten daar ook consequenties aan. Niet alleen hoor je niet meer bij de groep (wat voor een groepsdier een existentiële bedreiging kan zijn, sociaal en fysiek), je wordt ook als afwijkend bestempeld.

In zwart-wit werelden vormen kleurschakeringen een bedreiging

Afwijkingen passen niet en moeten als zodanig worden weggepoetst. In de wereld die FvD propageert en cultiveert, maar waar partijen als JA21, BBB en PVV ook op dobberen, moet alles wat anders is weg. Weggehoond, weg geïntimideerd, weggesneden. Gedeporteerd. De overlap tussen de manosphere van Andrew Tate en Wilders’ racisme is haat voor ‘het vreemde’. Dezelfde xenofobie zie je terug via hun propagandakanalen (op Nationale Televisie) ‘Ongehoord Nieuws’ en ‘Nieuws van de Dag’ bij figuren als Raisa Blommestijn en de nieuwbakken cultuurchristen Wierd Duk.

In de zwart-wit wereld van de giechelende FvD-meisjes op het ijs is geen plaats voor vrouwen met ambitie of -Gode verhoede- een eigen wil. ‘Over je eigen lichaam beschikken’? Denk je dat je God bent? Cultuurchristenen zijn dol op tradities. Maar vrouwenrechten zijn slechts het eerste slachtoffer . Vrouwenrechten, LHBTIQ+ rechten, non-discriminatie rechten zoals omschreven in Art. 1 van de Grondwet... ze zijn allemaal maar lastig voor partijen die ‘woke’ als een bedreiging zien. Voor partijen die ‘anti-fascisme’ als terreur bestempelen. Haat en intolerantie verpakt als giechelende onschuld.

Alles wat je aandacht geeft groeit. Maar alles wat je géén aandacht geeft woekert

FvD heeft afgelopen verkiezingen ongeveer een half miljoen Nederlanders aan zich weten te binden. Goed, dit is een bonte verzameling van hoogopgeleide complotdenkers, zwakzinnige wappies, soevereinen en afgehaakte mensen voor wie het racisme van PVV nog niet ver genoeg ging, maar djeezz… 480.393 mensen! Dit soort ontwikkelingen komen niet uit het niets. Ze woekeren al een tijd en worden actief gevoed via social media (waar FvD zeer aanwezig is, iets waar progressief sociaal liberale partijen nog van zouden kunnen opsteken). Dit mag niet worden genegeerd. Omdat het niet meer stopt. Niet vanzelf. Toxic masculinity van partijen als FvD is als Pokon voor verstikkend onkruid in onze mannenwereld.

Pak de voedende laag aan

Willen we echt dat vrouwen óók fijn kunnen stappen en weer veilig alleen naar huis fietsen, zoals we afgelopen zomer riepen? Willen we dat vrouwen niet worden gereduceerd tot een ‘traditionele vrouw’, een bezit, een object waarover door mannen beschikt kan worden? Dan moet de voedende laag worden aangepakt: alledaags seksisme, talkshow ‘humor’, lockerroom talk, groepsdruk, vrouwonvriendelijke patronen, allemaal gevolg van genderongelijkheid.

Het is niet alleen aan vrouwen om zich hierover uit te spreken, maar vooral een opdracht aan mannen om niet stil te blijven. Om niet weg te kijken. Niet mee te lachen wanneer weer eens een seksistische ‘grap’ wordt gemaakt. Om kaarsenverkrachter Johan niet te belonen , maar van de buis te honen. Dan staan vrouwen als Songül Mutluer, Jojanneke van den Berge , Annemarie Lekkerkerker en Nienke ‘s Gravemade die seksisme, misogynie en huiselijk geweld aan de kaak stellen er niet alleen voor… hoe goed ze ook hun mannetje -ehh- vrouwtje staan.✊

