Uitgehongerde ijsberen komen vaker in contact met mensen

“In de jaren tachtig zagen ijsberen eruit als enorme, dikke worstjes die in de zomer op het strand lagen. Maar nu zien we een populatie die veel magerder is”, aldus Andrew Derocher, hoogleraar biologie aan de Universiteit van Alberta, tegenover The Guardian. “Voorheen zagen we hier vrijwel nooit ijsberen. Maar nu zijn we er al twee tegengekomen in de afgelopen paar weken”, verklaart de Canadese visser John Ussak in de krant.