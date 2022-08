Uit de Seine geredde witte dolfijn overlijdt alsnog Nieuws • 10-08-2022 • leestijd 2 minuten • 409 keer bekeken • bewaren

Een beloega ofwel witte dolfijn die verdwaald was geraakt en de Franse rivier de Seine op zwom, tot in de buurt van Parijs, is overleden. Reddingswerkers hadden het dier vannacht uit het water gehaald om het over te brengen naar Normandië. Daar zou het dier kunnen aansterken en om vervolgens vrijgelaten te worden op open zee. Tijdens het transport verslechterde de toestand van de dolfijn zo ernstig dat de dierenartsen het dier met een spuitje uit zijn lijden moesten verlossen. Al bij aanvang van de reddingsoperatie was de vraag of het dier zou overleven.

De VRT schrijft:

Vorige week dinsdag werd voor het eerst melding gemaakt van de beloega, die vier meter lang is en naar schatting 800 kilogram zwaar. Het dier zwom blijkbaar relatief snel de Seine binnen. Een paar dagen later was het gezien in de buurt van Vernon, op ruim 100 km van de kust, het zou op één dag 30 kilometer hebb en afgelegd. Het was gissen naar de gezondheid van de beloega: positief was dat het dier vaak en lang onderdook, waardoor het geen gebrek aan zuurstof leek te hebben, anderzijds was de kleur van de huid verbleekt en zou het voedsel te kort hebben. De witte walvis was ook in een sluis gedreven. Pogingen om de beloega te voederen bleken niet succesvol, en algauw werd de toestand als verontrustend gezien.

Beloega's zijn tandwalvissen die tot vijf meter lang kunnen worden. Ze leven normaal rond de Noordelijke IJszee. In de jaren zestig trok een beloega door Nederland naar Duitsland. In mei werd een verdwaalde orka in de Seine aangetroffen. Ook dat dier overleefde niet.