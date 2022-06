Op de Seine verdwaalde orka wordt uit zijn lijden verlost

Frankrijk gaat euthanasie toepassen op een orka die vorige week tientallen kilometers de Seine op zwom. Pogingen om het dier met geluiden naar zee te dirigeren mislukten. Wetenschappers constateerden dat het 4 meter lange dier, een mannetje, ernstig ziek is. De orka is besmet met zogeheten zwarte schimmel, een ziekte die vaker voorkomt bij walvissen in Noord-Amerika maar nooit eerder in Europa werd vastgesteld. De ziekte begint bij de huid en verspreidt zich vervolgens naar hart, longen en hersens. Een team, waar ook de dierenbeschermingsorganisatie Sea Shepherd deel van uitmaakt, heeft geadviseerd het dier dat ondraaglijk pijn lijdt, uit zijn lijden te verlossen. Het stoffelijk overschot moet onderzocht worden om meer te weten te komen over de ziekte, luidt het advies.