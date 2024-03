Twintigers en dertigers hebben het écht slechter dan eerdere generaties Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 956 keer bekeken • bewaren

Ze werden geboren toen de bomen nog tot in de hemel leken te groeien. Maar de kinderen van de jaren negentig, hebben het economisch een stuk moeilijker dan voorgaande generaties. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI), schrijft Trouw.

Op het eerste gezicht hebben mensen tussen de 25 en 35 het misschien goed voor elkaar. Ze zijn hoger opgeleid dan ooit, terwijl de werkloosheid historisch laag is. Maar schijn bedriegt. Door de historisch hoge huizenprijzen zit een eigen woning er meestal niet in. De jongeren zijn daarom overgeleverd aan de peperdure private sector. Dat is lastig, omdat de salarissen nauwelijks zijn gestegen.

“Hoewel het aantal jonge mensen met een diploma van hbo of universiteit enorm is gestegen, vertaalt zich dat (nog) niet in een hoger salaris. Het gemiddelde inkomen van 25- tot 35-jarigen is de afgelopen tien jaar amper toegenomen: slechts met 3 procent, gecorrigeerd voor inflatie. Dit lijkt overigens deel van een bredere trend waarbij lonen achterblijven bij economische groei, noteren de onderzoekers. Daarnaast moeten ze het vaker doen met een flexibel arbeidscontract.”

Ook hebben de jongeren nauwelijks eigen vermogen. En nee, dat is niet omdat ze de hele dag avocado’s eten en soy milk matcha lattes to go kopen. Het afgenomen vermogen is vooral te wijten aan de toegenomen studieschuld.