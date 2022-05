Fascistische terrorist vermoordt 10 mensen bij racistische aanslag in VS

Een zelfverklaard fascist heeft bij een aanslag in de Amerikaanse stad Buffalo dertien mensen neergeschoten. Tien van hen overleefden de aanslag niet. Elf van de 13 slachtoffers zijn Afro-Amerikanen, heeft de politie verklaard. De dader is gearresteerd. Hij streamde de aanslag live via Twitch. Het bedrijf zegt de stream binnen enkele minuten verwijderd te hebben.