Kamer wil rap actie tegen radicalisering Ongehoord Nederland

6 okt. 2022 - 10:36

De mensen die zich ECHT en oprecht zorgen maken over immigratie moeten een hekel hebben aan de PVV/ Forum omdat die partijen voorkomen dat ze serieus worden genomen. De mensen die echt voor de vrijheid zijn en echt voor debat zijn, moet een hekel hebben aan haat clubjes als ON. Degene die echt voor een afwijkend geluid zijn, moeten een hekel hebben aan die clowns van ON. Omdat zij voor "ophef" staan en helemaal niet voor afwijkende meningen of vrijheid van meningsuiting. Ik ga niets verbieden. Ik ga niet zeggen dat ON uit het bestel moet, maar ik snap niet dat u( en met u heel veel hier) het elke keer opneemt voor het tuig van de richel. En niet staat voor de normale mensen met zorgen. Maar altijd staat voor de mensen die zich misdragen. Het is voor mij een raadsel waarom hier veel mensen zijn die de troep niet willen opruimen. En alleen maar opkomen voor de abnormalen en niet voor de normalen. Elk normaal rechts persoon heeft toch liever JA21 of BBB i.p.v Forum of PVV. Elk normaal rechts persoon heeft liever AVRO Tros i.p.v deze racistische haat bende Wanneer doet een behoorlijk deel van de reageerders hier( en miljoenen "rechtse" kiezers) eens afstand van het onbehoorlijke. Waarom moet "extreemlinks" altijd die grens bewaken? Geen enkel "rechtse" reageerder of kiezer moet blij zijn met ON. Geen idee waarom mensen hier geen stelling tegen nemen. Geen idee waarom u dat niet doet. Of u moet er mee eens zijn.