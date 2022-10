Tweede Kamer-voorzitter Bergkamp doet aangifte van lek in kwestie Arib

Kamervoorzitter Vera Bergkamp doet maandag aangifte van het lekken van de vertrouwelijke informatie over het onderzoek naar haar voorganger Khadija Arib. Bergkamp neemt de stap om justitie in te schakelen namens het presidium van de Kamer. Dat orgaan, voorgezeten door Bergkamp besloot een onderzoek te laten instellen door de landsadvocaat naar Arib omdat er twee anonieme brieven waren binnengekomen. Daarin werd ze beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag tijdens het leiden van de organisatie van de Tweede Kamer.

Arib was niet op de hoogte van de klachten en moest het nieuws over het onderzoek uit de krant vernemen. NRC kreeg de informatie toegespeeld. De aangifte moet leiden tot een poging te achterhalen door wie dat is gebeurd. De praktijk leert overigens dat dergelijke onderzoeken vrijwel nooit succesvol zijn. Arib heeft inmiddels besloten de Kamer te verlaten vanwege de giftige omgeving die daar is ontstaan.