PvdA-Kamerlid Arib stapt op, voelt zich niet meer veilig na 'dolkstoot' Vera Bergkamp

Khadija Arib (PvdA) verlaat de Tweede Kamer. Dat heeft ze zaterdag bekendgemaakt. De afgelopen dagen was er veel rumoer ontstaan, toen bleek dat het presidium een onderzoek wilde instellen naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Arib. Dit omdat er bij de huidige voorzitter van de Kamer Vera Bergkamp anonieme klachten over Aribs werkwijze waren binnengekomen.

In de verklaring haalt Arib ook uit naar haar eigen PvdA-Kamerfractie. Enkele Kamerleden hebben Bergkamp per brief om opheldering gevraagd over het onderzoek, maar daarbij zaten geen PvdA'ers. Arib schrijft dat dit haar zwaar is gevallen en heeft bijgedragen aan haar besluit de Tweede Kamer te verlaten.