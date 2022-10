Tweede Kamer is bezorgd om uitspraken van complotdenker Thierry Baudet Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 231 keer bekeken • bewaren

De Tweede Kamer is bezorgd om de uitspraken van FvD-leider Thierry Baudet, die in een interview met een Amerikaanse website liet weten aanhanger te zijn van complottheorieën. ‘’Ik geloof dat we geregeerd worden door een wereldwijde samenzwering van kwaadaardige reptielen", aldus Baudet.

Tijdens het interview met de Amerikaanse website Geopolitics & Empire predikte de FvD-leider de complottheorie van de Britse schrijver en Holocaustontkenner David Icke. In deze theorie beweert Icke dat de wereld wordt overgenomenen door reptielen die vermomd zijn als mensen en hun wil willen opleggen. "Ik geloof dat we geregeerd worden door een wereldwijde samenzwering van kwaadaardige reptielen", liet Baudet weten. "Maar ik geloof niet dat nationale politici deel uitmaken van de samenzwering. Zoals een vriend van mij zei: ze zijn zo dom, dat je ze niet eens hoeft om te kopen. Dat geloof ik."

Ook kwam zijn bewondering voor Vladimir Poetin weer ter sprake. De Russische president is ‘de held die wij nodig hebben’, volgens de FvD-leider. Hij zou als enige het opnemen tegen de elite die alle touwtjes in handen heeft. Poetin zou dan ook alle steun verdienen in de Oekraïense oorlog.

D66-fractieleider Jan Paternotte noemt de ideeën van Baudet ‘knettergek’. ‘’Je zou er bijna om gaan lachen. Maar dit is bloedlink. Deze man leidt een fractie in ons parlement, maakt zichzelf tot een belangenbehartiger van het Kremlin en ondermijnt zo de Europese veiligheid’’, schrijft hij op Twitter. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers vindt de uitspraken van Baudet ‘te gek voor woorden’. ‘’Hier helpt - ben ik bang - de rede ook niet meer, hier helpt misschien alleen nog gebed’’, aldus Segers.

De oud-FvD’er Henk Otten deelt de mening van Paternotte. De partij zou volgens hem verboden moeten worden. ‘’Ik roep dat nu al tijden. Dit is totaal ontspoord en komt ook nooit meer goed. Baudet is niet 'gestoord' zoals iedereen denkt, maar staat volledig onder controle van het Kremlin.’’

Baudet zelf laat weten dat de ‘reptielen’ waar hij het over heeft in het interview, ‘natuurlijk’ een metafoor zijn. ‘’Degenen die ons dit aandoen zijn een soort onmensen, reptielen, machines. Gevoellozen kortom’’, aldus de FvD-leider.