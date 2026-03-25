Tweede Forum-fractie knalt alweer uit elkaar: Raadslid Venlo stapt nog voor installatie over naar andere partij

En dat is twee. Brigitte de Kinkelder stapt over van Forum voor Democratie Venlo naar het Venloos Burger Initiatief (VBI), nog voor de nieuwe gemeenteraad officieel is geïnstalleerd. De Kinkelder wist met voorkeursstemmen een zetel te winnen, maar die werd haar door de landelijke partij niet gegund. Forum zegt geen voorkeurstemmen te erkennen als grondslag voor de zetelverdeling. Voor De Kinkelder reden genoeg om te vertrekken. "Om zomaar een raadszetel af te staan, gaat me te ver", zegt ze tegen Omroep Venlo.

Forum voor Democratie jammert nu dat de overstap een verlies betekent van een mandaat dat aan de partij toebehoort. Volgens de partij had De Kinkelder haar zetel niet op eigen kracht behaald, want haar 298 stemmen waren goed voor minder dan dertig procent van een volledige kiesdrempel. Die 298 stemmen waren wel genoeg om de nummer 2 op de kieslijst voorbij te streven.

Bij VBI reageert lijsttrekker Twan Schroembges nuchter: zijn partij is naar eigen zeggen geen opvangplek voor overlopers, maar een politiek thuis voor mensen die zich herkennen in de koers van de partij. Door de overstap groeit VBI van vier naar vijf zetels, en krimpt Forum terug naar één.