Eerste Forum-fractie knalt alweer uit elkaar: 'Vriendjespolitiek, achterkamertjes'

De gemeenteraadsfractie van Forum voor Democratie in Hoogeveen is alweer uit elkaar gespat, meldt Dagblad van het Noorden. Twee kandidaten die met voorkeursstemmen werden verkozen, Harald Knegt en Rolinka Klooster, vertrekken omdat ze onder druk zijn gezet om hun zetel af te staan.

“Ze betichten de partij, die vorige week woensdag van twee naar vijf zetels groeide, van ‘vriendjespolitiek, tunnelvisie en overleg in achterkamertjes’. „Onder valse voorwendselen en heel veel druk wordt van ons geëist om onze zetel af te staan aan plek 2 en 3, met respectievelijk 89 en 53 stemmen”, schrijft Knegt.”

Ook het landelijke FvD-hoofdkwartier zette Knegt en Klooster onder druk: het bestuur dreigde de twee uit de partij te zetten als ze hun zetel niet zouden afstaan. Knegt: “Is dit nu waar FvD voor staat? Is dit democratie?” (De antwoorden zijn: ja en nee.)