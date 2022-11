Tussen de feestende supporters in Qatar lopen beveiligers die moeten rondkomen van 42 cent per uur Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 110 keer bekeken • bewaren

Beveiligers rond het WK voetbal in Qatar moeten werken voor een hongerloon. Dat schrijft The Guardian op basis van verklaringen van de beveiligers zelf en eigen onderzoek. Het gaat om arbeidsmigranten die voor 42 cent per uur op het Al Bidda Park werken, het gebied waar de supporters van de landenploegen zich ophouden.

Volgens de beveiligers krijgen ze maar een dag in de maand vrijaf en maken ze werkdagen van 12 uur. Een van de arbeiders zegt tegen The Guardian dat hij en zijn collega’s vanuit hun verblijf rechtstreeks naar het werkterrein gaan en daarna weer terug. Ze verblijven in overvolle kampen aan de rand van de woestijn, uit het zicht van toeristen, en slapen in stapelbedden. The Guardian bezocht zo’n kamp en trof kleine kamers aan waarin tot wel vier stapelbedden gepropt stonden. De kamers zijn zo klein en kastruimte ontbreekt, dat de arbeiders al hun bezittingen in hun bed moeten bewaren. Buiten stonden smerige toiletten en een onhygiënische keuken.

De lange werkdagen en het lage salaris is in strijd met Qatar’s eigen arbeidswetten. De beveiligers zijn hiervan op de hoogte maar zeggen machteloos te staan. De overheid staat het toe, dus er is nergens waar ze heen kunnen met klachten. Ook zeggen ze alsnog te werken omdat ze het geld nodig hebben en niets anders hebben.

Volgens de lokale wetgeving kunnen werknemers een andere baan accepteren als die beter betaalt. Maar volgens de arbeidsmigranten blijft daar in de praktijk weinig van over, omdat ze pas kunnen vertrekken als hun werkgever daar toestemming voor geeft. Ook hebben ze allemaal betaald om überhaupt te mogen werken, bedragen die uiteenlopen van 1.350 euro tot 1.900 euro. Dat bedrag is in hun land van herkomst betaald aan recruitmentbureaus die bemiddelde in de arbeidsplaatsen in Qatar.

Het WK voetbal in Qatar ligt al sinds de toewijzing in 2010 onder vuur vanwege de gebrekkige naleving van mensenrechten. Arbeidsmigranten hebben er onder erbarmelijke omstandigheden de stadions uit de grond gestampt, waarbij velen gewond raakten of overleden. Voor medewerkers in de stadions gelden de komende weken betere arbeidsomstandigheden, aangezien zijn voor de FIFA werken. De arbeiders buiten de stadions, overwegend arbeidsmigranten uit Zuid-Azië, worden aan hun lot overgelaten.