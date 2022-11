Qatar drijft FIFA tot wanhoop en verbiedt op het laatste moment toch alcohol in WK-stadions

Qatar heeft op de dag voor de start van het WK voetbal alsnog de verkoop van bier in stadions verboden . Na maandenlang gesteggel tussen de golfstaat en de FIFA was afgesproken dat voor de verkoop van alcohol een uitzondering gemaakt zou worden in de stadions. Daar komt Qatar nu op terug, een nieuw teken dat de voetbalbond verder buitenspel gezet wordt door de gastheer van het WK.

In het islamitische Qatar geldt landelijk een verbod op alcohol. Een van de hoofdsponsoren van het WK is biermerk Budweiser, die na veel onderhandelingen alsnog bier mocht tappen in de stadions. In de officiële FIFA-handleiding voor supporters staat nog altijd dat kaartjeshouders “Budweiser, Budweiser Zero en Coca-Cola” kunnen kopen in en rond het stadion, vanaf drie uur voor de aftrap tot een uur na afloop van de wedstrijd. Dat handboek is nodig omdat supporters met veel plaatselijke wetten rekening moeten houden. Zo mogen ongetrouwde stellen in het openbaar geen genegenheid tonen en moeten LHBTQ’ers helemaal onder de radar blijven.