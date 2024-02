Turks parlement geeft groen licht voor NAVO-lidmaatschap Zweden

25 jan. 2024 - 0:09

De VS heeft geen territoriale ambities in noord of oost Europa. Rusland wel. Is in illegale oorlog met een oost europeesch land, heeft het binnen gevallen en bezet. En is duidelijk in de wens een oud Russiche rijk te bemachtigen, en voert dat ook uit, in Georgie, Chechnie, en met claims over of en acties bij de grenzen van Moldavie, Polen, Finland en de Baltische staten. Dat is zaak voor Zweden. Defensie daartegen.