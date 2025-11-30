Trumps Venezuela-oorlog komt naar u toe deze winter Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 178 keer bekeken • bewaren

Mick Blok Ondernemer/ Publicist Persoon volgen

Er is nog geen schot gevallen, maar dat lijkt niet lang meer te gaan duren. Trump heeft openlijk verklaard met een echte invasie de controle over Venezuela te willen pakken. Zijn verklaring dat het luchtruim gesloten is, komt neer op een blokkade en is daarmee al een oorlogsdaad. Dat waren de aanvallen op in Venezuela geregistreerde boten in de afgelopen weken natuurlijk ook al. Wat Trump precies van plan is, hoe Venezuela zich verdedigt en waar dit allemaal gaat eindigen, is niet duidelijk. Wat wel duidelijk is: Nederland gaat hier veel van merken, en uw media negeren dat.

Aruba ligt maar 30 km voor de kust van Venezuela, Curaçao en Bonaire niet veel verder. Dat levert onvermijdelijk risico op voor betrokkenheid bij vijandelijkheden. Schepen en vliegtuigen van beide partijen schenden al gauw onze soevereiniteit. Het krioelt al weken langs de grenzen van ons Koninkrijk van VS-strijdkrachten. De snelle boten die door de VS zijn opgeblazen, waren misschien op weg naar ons, maar in ieder geval in de buurt van ons territorium aangevallen.

Een serieuze oorlog in Venezuela leidt tot vluchtelingen, misschien honderdduizenden. Die komen naar ons. Er is op de ABC-eilanden al een relatief grote gemeenschap Colombianen en Venezolanen. Dat maakt de aantrekkingskracht nog groter. De opvangcapaciteit is laag op deze kleine eilanden met maar enkele honderdduizenden inwoners.

Onze betrokkenheid gaat al gauw veel verder. De VS-marine is een vaak geziene gast in onze marinehavens. De samenwerking voor drugsbestrijding is intensief. Samenwerking met drugsbestrijding als excuus ligt dan voor de hand. Als de VS inderdaad Nederlandse vliegvelden en havens gebruikt, zijn we direct betrokken als agressor. Venezuela heeft dan alle reden om onze eilanden aan te vallen of zelfs in te nemen. Voor je het weet is het kabinet medeplichtig aan oorlogsmisdaden, lijdt onze economie onder sancties, gaan er Nederlanders dood of raken we zelfs grondgebied kwijt.

Ondertussen blijft de framing in de media dat er twijfel is over de legaliteit van zomaar en massaal mensen executeren in internationale wateren. Dat Trump serieus tegen drugs is, terwijl hij deze week nog een bevriende drugsbaron die 45 jaar straf kreeg, na minder dan 2 jaar vrijliet. En de mooiste: dat Trump democratie wil brengen naar Venezuela, terwijl hij in eigen land de democratie snel afbreekt danwel negeert. En dat trouwens ook probeert in Europa en de rest van Zuid-Amerika.

Ondertussen wordt Venezuela zwartgemaakt. Het team van Maduro is “regime”, dat van Trump “regering”. De bevolking van Venezuela zou van haar leiders af willen. Maar Maduro is min of meer legitiem verkozen, Trump niet. De Venezolaanse economie lijdt sinds de linkse Chávez president werd onder zware VS-sancties, maar de slechte situatie wordt geheel toegeschreven aan "links mismanagement". Uw dagbladen doen daarmee ook alsof de hoogste misdaad van de mensheid, een agressieoorlog starten, goed te praten is omdat een land arm of corrupt zou zijn.

Het is natuurlijk ook lastig voor journalisten om de kanteling te maken. Nog een paar weken geleden was het hoera dat de “democratie-activist” Maria Machado de Nobelprijs voor de Vrede kreeg. Deze nieuwe Gandhi laat haar sociale media runnen vanuit de VS. Ze was betrokken bij een VS-staatsgreep en riep ook recent nog op tot invasie van haar eigen land. En ze beloofde de olie openlijk aan VS-multinationals. Probeer dan als journalist nu maar eens aan je lezers uit te leggen dat dit allemaal gewoon de Monroe-doctrine is: alle landen in Amerika moeten toestaan dat VS-multinationals hun bananen, mineralen en olie komen halen. En anders komt de CIA met zetbazen als Machado je regering destabiliseren, je leider vermoorden (herinnert u zich de meer dan 1.000 CIA-aanslagen op Fidel Castro?) of volgt een naakte invasie.

Er is weinig kans dat Nederland zich kritisch zal opstellen tegen Trump. Zo rollen we ongevraagd en onnodig een gevaarlijke situatie in. Of de Veiligheidsraad van de VN iets zal laten horen, zullen we zien, maar voorlopig is het stil. Dat die raad de situatie in Gaza (voortgaande landroof en controle door Israël en de VS) goedkeurde, beloofde al weinig goeds. En zo is de situatie rond Venezuela een nieuw hoofdstuk in een wereld die zich schikt naar de grillen van een rogue state onder iemand die zichzelf als keizer van de wereld ziet.