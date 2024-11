De staatsgreep is gelukt Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 346 keer bekeken • bewaren

Trump gaat president worden, maar om het nou “verkozen” te noemen?

Vanaf januari zal Trump de VS en de wereld verregaand gaan veranderen. Vrouwen, LGBTQIA-mensen, het milieu, Oekraïners en liberalen gaan het moeilijker krijgen. De enorme corruptie van Trumps eerste ambtstermijn komt terug als nooit tevoren, net als de samenwerking met Poetin. Een duidelijk mandaat van de kiezer maakt het mogelijk. Maar wat als datnep is?

Dat Trump en zijn medestanders grootschalig hebben gemanipuleerd staat vast. Vooral dankzij de VS-onderzoeksjournalist Greg Palast is sinds 1996 gedocumenteerd hoe de Republikeinen, en sinds 2016 ook Rusland, de verkiezingen verregaand naar zich toetrekken met een spectrum aan manipulaties. Trump lijkt de eerste keer zo aan de macht te zijn gekomen, durft bijvoorbeeld Harvard University te concluderen.

Het lijkt niet waarschijnlijk dat die manipulaties sinds 2016 minder omvangrijk en minder invloedrijk zijn geworden. Hacken was al een populair instrument in staten met elektronisch stemmen, en ook afgelopen dinsdag werden veel cyberaanvallen gemeld. Er waren bijvoorbeeld ook meerdere bommeldingen bij stembureau’s, vanzelfsprekend in gebieden waar relatief minder Trump-stemmers leven. De FBI meldt dat ze uit Rusland kwamen. Het regent berichten dat ingezonden stemmen geweigerd zijn. Het was ook nooit waarschijnlijk dat iemand als Poetin de moeite zou nemen voor beïnvloeding met agenten in de VS als het een kleine kans op een beetje voordeel zou geven. En wie vecht om levenslange gevangenisstraf te voorkomen, vecht met alle middelen.

Trump zelf is er zelf eerlijk over. “Maak je geen zorgen over gaan stemmen. Ik heb de stemmen die ik nodig heb” vertelde de soms ook eerlijke politicus zijn publiek op meerdere bijeenkomsten.

De grootste rode vlag zijn de stemtotalen. Ondanks bevolkingsgroei en het belang van de macht zijn er totaal meer dan 15 miljoen minder stemmers dan in 2020. Als Trump gewoon populair zou zijn zou hij meer stemmen hebben gekregen dan in 2016 en 2020, en de Democraat minder. Maar ook Trump raakte 3 miljoen stemmen kwijt. Dat past perfect bij stemonderdrukking, want je vangt dan altijd ook bevriende stemmen af. Het past niet bij een vlammende electorale eindstrijdt ussen een dictator-in-spe en een democraat.

Mensen die in het stembureau worden geweigerd kunnen een voorlopige stem uitbrengen. Dat zijn bijna allemaal stemgerechtigden, maar 2,7 miljoen van die biljetten zijn niet meegeteld. 10 miljoen stemmers zijn uit het stemregister gehaald. De Trumpistische actiegroep True the Vote beloofde 2 miljoen stemmers te schrappen met 40.000 “vigilantes”. De 400.000 stemmers die geschrapt werden in de staat Georgia waren dat volgens onderzoek van de burgerrechtenorganisatie ACLU bijna altijd onterecht. Dit zijn allemaal aantallen die de marge van “overwinning” overtreffen. Het zal nog maanden of jaren duren voordat Harvard weer concludeert dat Trump de macht greep, voor de derde keer. Maar dat ze dat gaan concluderen lijkt zeer waarschijnlijk.

De conclusie dat verkiezingen onterecht geclaimd zijn is een ongemakkelijke en verregaande. Er waren natuurlijk normale redenen waarom Trump veel stemmen kreeg, in plaats van de verdiende nul points. Harris is zwart en vrouw, de Republikeinen mikten met socialemedia-reclame (lees: leugens) perfect op de rode knop van iedere kiezer en Harris’ impopulaire steun aan de genocide in Gaza zal niet helpen. Commentatoren komen met allerlei redenen waarom de maximaal ongeschikte kandidaat toch won. Ze verdoen hun tijd als ze de manipulaties niet erkennen.

Ook als de lezer van dit stuk niet overtuigd is dat de manipulaties beslissend zijn geweest, is het nog steeds niet mogelijk over eerlijke verkiezingen met een terechte uitslag te spreken. Nederland klaagt over verkiezingen in Venezuela en Turkije, maar de VS zijn erger. Daarmee is alle praat over een “mandaat van de kiezer” voor de extreme maatregelen die gaan komen weinig meer dan goedpraterij. Zo vermindert de weerstand tegen de tsunami aan vernielzucht die op ons af gaat komen, ook in Europa. En als we er niets van zeggen, wordt het ook makkelijker om komende verkiezingen tot totaaltheater te maken, zoals Poetin dat eerder al in Rusland deed.