Trumps oorlog tegen trans personen in volle gang: van inreisverbod tot massaontslagen in het leger Vandaag

Trans personen zijn niet meer welkom in de Verenigde Staten. Dat blijkt uit een memo van minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio. De memo die zich in eerste instantie lijkt te richten op het weren van trans vrouwen uit vrouwensportcompetities, bevat nog een huiveringwekkende passage. Daaruit kan worden opgemaakt dat ook trans reizigers het land niet meer binnenkomen.

Volgens de memo moet op alle visumaanvragen voor toegang tot de Verenigde Staten, “het geslacht van de aanvrager bij geboorte” vermeld zijn. Wanneer iemand het geslacht bij wet heeft laten wijzigen in het reisdocument, kan de toegang geweigerd worden. Ook wanneer de Amerikaanse douane een “redelijk vermoeden” heeft dat iemand trans is, mag het visum ongeldig worden verklaard. Oftewel: als de douanebeambte vindt dat je er niet mannelijk of niet vrouwelijk genoeg uitziet, word je op de eerste vlucht terug naar huis gezet.

Bij het verifiëren van het geslacht van een aanvrager, zegt de memo dat de beoordelaar "kan vertrouwen op documenten die door de aanvrager zijn verstrekt", maar dat "als ander bewijs redelijke twijfel werpt over het geslacht van de aanvrager, u de zaak moet afwijzen en aanvullend bewijs moet vragen om het geslacht bij de geboorte aan te tonen." Wie “het reisdoel of sekse verkeerd weergeeft” kan permanent de toegang tot de VS worden geweigerd.

Donderdag werd ook bekendgemaakt dat trans personen niet meer mogen dienen in het Amerikaanse leger. Dat had minister van Defensie Hegseth, een oud-Fox News-presentator, al tijdens zijn hoorzitting gezegd, maar is nu doorgevoerd. In een memo van het Pentagon staat nu dat binnen 30 dagen alle trans personen in militaire dienst geïdentificeerd moeten zijn, daarna moeten ze binnen nog eens 30 dagen ontslagen worden.

Binnen de Amerikaans krijgsmacht geldt geen meldingsplicht voor trans personen en het Pentagon weet dan ook niet exact om hoeveel mensen het gaat. Volgens transrechtenactivisten gaat het vermoedelijk om zo’n 15.000 militairen.