Deze actrice moet van Trump voortaan als man door het leven

Hunter Schafer, een Amerikaans actrice en model, bekend van onder meer Euphoria en The Hunger Games, met meer dan 6,5 miljoen volgers op Instagram, moest na diefstal opnieuw een paspoort aanvragen. Bij ontvangst van het nieuwe exemplaar zag ze dat de autoriteiten haar geslacht in het paspoort hebben veranderd in man. Schafer is een transvrouw. Op TikTok doet ze haar relaas. Ze wil er niet dramatisch over doen maar ze gebruikt haar ervaring als waarschuwing. Toen Trump verklaarde dat er onder zijn bewind slechts twee geslachtsaanduidingen mogelijk zijn en dat de overheid bepaalt welke dat zijn, dacht ze nog dat het niet zo'n vaart zou lopen. Trump roept immers voortdurend dingen. Niet dus. Haar vrijheid om te zijn wie ze is, wordt haar ontnomen.