Trumps Nobelprijs-leugens Opinie Vandaag leestijd 4 minuten 359 keer bekeken Bewaren

Eric van ’t Hoff Marketing expert bij PUM in Den Haag, had hiervoor internationale rollen bij Philips Healthcare en Dell Technologies Persoon volgen

Acht oorlogen, nul vredesakkoorden.

President Trumps smeekbeden om de Nobelprijs voor de Vrede te krijgen, zijn al een goede reden om de prijs juist niet te geven omdat kinderen die vragen altijd overgeslagen moeten worden. Maar de afwijzing geldt in feite nog meer voor de redenen die Trump zelf noemt, dat hij maar liefst acht oorlogen heeft beëindigd en dat hij zelf acht keer de Nobelprijs voor de Vrede zou moeten winnen. De meeste van de conflicten waar hij naar verwijst zijn nog steeds niet beëindigd of waren geen actieve oorlogen in de strikte zin. Het idee dat hij als vredestichter recht zou hebben op de Nobelprijs is volstrekte onzin, zoals hieronder wordt samengevat.

Armenië en Azerbeidzjan (geen vredesakkoord) – In augustus ontmoetten de leiders van Armenië en Azerbeidzjan elkaar in het Witte Huis met president Trump en tekenden een verklaring om vrede na te streven, maar een definitief vredesakkoord is nog niet bereikt. Het initieel akkoord werd bovendien bemiddeld door Rusland, en niet door Trump. Democratische Republiek Congo en Rwanda (oorlog gaat door) - President Trump nam onlangs deel aan een ondertekeningsceremonie voor een vredesakkoord met de leiders van beide landen, maar de rebellengroep M23 was daarbij niet betrokken. Daardoor kan het, net als bij Hamas in Gaza, niet als een werkelijk vredesakkoord worden beschouwd. De gevechten gaan dan ook, hoe triest ook, vrolijk verder. Israël en Iran (geen vredesakkoord) – Een wapenstilstand werd door Trump aangehaald als een “beëindigde oorlog” die 12 dagen duurde in Juni, maar dit was absoluut geen structureel of duurzaam vredesakkoord. Israël en Hamas (genocide gaat door) – Hamas heeft onder zware druk de gijzelaars vrijgelaten, maar was niet betrokken bij wat Trump in oktober een vredesakkoord noemt. Zoals verwacht schendt Israël dit akkoord dagelijks en gaat het door met zijn genocide in Gaza, zij het op een lager pitje. India en Pakistan (Trump niet betrokken) – Na een terroristische aanval in april escaleerde dit grensconflict, maar inmiddels is de situatie gestabiliseerd. De Indiase regering ontkent dat de VS een rol speelden bij de wapenstilstand. Cambodja en Thailand (geen oorlog) – Een grenswapenstilstand in 2025 wordt door Trump gepresenteerd als een overwinning, maar het betrof geen actieve oorlog. Egypte en Ethiopië (geen oorlog) – Spanningen rond de Nijl-dam leidden tot een deal, maar er is geen sprake van een vredesverdrag. Dit conflict is eigenlijk geen oorlog, maar een langdurig diplomatiek geschil over een groot Ethiopisch damproject. Servië en Kosovo (geen oorlog) – Het economisch normalisatieakkoord tussen Servië en Kosovo, dat in 2020 in Washington werd ondertekend, vond plaats tijdens Trumps eerste ambtstermijn. Er was echter geen sprake van een oorlog en de meeste bemiddeling wordt door de EU gevoerd.

Trump liegt dus acht keer en verdient voor geen enkel van deze conflicten de Nobelprijs voor de Vrede, laat staan dat het Nobelcomité een prijs zou geven aan iemand die bekendstaat als autocratisch leider, die mensenrechten aan zijn laars lapt en veroordeeld is voor menige delicten. Trump is moreel volstrekt ongeschikt voor een vredesprijs, maar gelukkig voor zichzelf heeft hij genoeg hielenlikkers die hem alsnog een schijnonderscheiding gunnen, zoals FIFA-voorzitter Gianni Infantino, die een FIFA-vredesprijs voor Trump introduceerde, premier Netanyahu die aankondigde dat Trump de Israel Prize zou ontvangen, een onderscheiding die alleen voor Israëlische burgers bedoeld is, en nog beschamender, Nobelprijswinnares María Corina Machado, die hem haar eigen Nobelprijsmedaille gaf! Alle drie hebben in de liberale wereld hun geloofwaardigheid en morele gezag volledig verloren, maar daar hebben zij absoluut geen moeite mee, zij zijn inmiddels door de keizer van de wereld gezegend.

Trump als keizer van de wereld

Elk weldenkend mens weet inmiddels dat Trump een geboren leugenaar is en een populist van de ergste soort, maar omdat hij toevallig president is van het machtigste land ter wereld, krijgt hij andere leiders zo ver om voor hem te buigen. Dit is helaas de trieste werkelijkheid geworden, en het is bijzonder beschamend dat er nog steeds zoveel Republikeinen achter Trump staan en zonder blikken of blozen durven te zeggen dat hij acht oorlogen tot vrede heeft gebracht en de Nobelprijs voor de Vrede had moeten krijgen.