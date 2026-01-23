Trumps Nobelprijs-leugens

Acht oorlogen, nul vredesakkoorden.
President Trumps smeekbeden om de Nobelprijs voor de Vrede te krijgen, zijn al een goede reden om de prijs juist niet te geven omdat kinderen die vragen altijd overgeslagen moeten worden. Maar de afwijzing geldt in feite nog meer voor de redenen die Trump zelf noemt, dat hij maar liefst acht oorlogen heeft beëindigd en dat hij zelf acht keer de Nobelprijs voor de Vrede zou moeten winnen. De meeste van de conflicten waar hij naar verwijst zijn nog steeds niet beëindigd of waren geen actieve oorlogen in de strikte zin. Het idee dat hij als vredestichter recht zou hebben op de Nobelprijs is volstrekte onzin, zoals hieronder wordt samengevat.
Trump liegt dus acht keer en verdient voor geen enkel van deze conflicten de Nobelprijs voor de Vrede, laat staan dat het Nobelcomité een prijs zou geven aan iemand die bekendstaat als autocratisch leider, die mensenrechten aan zijn laars lapt en veroordeeld is voor menige delicten. Trump is moreel volstrekt ongeschikt voor een vredesprijs, maar gelukkig voor zichzelf heeft hij genoeg hielenlikkers die hem alsnog een schijnonderscheiding gunnen, zoals FIFA-voorzitter Gianni Infantino, die een FIFA-vredesprijs voor Trump introduceerde, premier Netanyahu die aankondigde dat Trump de Israel Prize zou ontvangen, een onderscheiding die alleen voor Israëlische burgers bedoeld is, en nog beschamender, Nobelprijswinnares María Corina Machado, die hem haar eigen Nobelprijsmedaille gaf! Alle drie hebben in de liberale wereld hun geloofwaardigheid en morele gezag volledig verloren, maar daar hebben zij absoluut geen moeite mee, zij zijn inmiddels door de keizer van de wereld gezegend.
Trump als keizer van de wereld
Elk weldenkend mens weet inmiddels dat Trump een geboren leugenaar is en een populist van de ergste soort, maar omdat hij toevallig president is van het machtigste land ter wereld, krijgt hij andere leiders zo ver om voor hem te buigen. Dit is helaas de trieste werkelijkheid geworden, en het is bijzonder beschamend dat er nog steeds zoveel Republikeinen achter Trump staan en zonder blikken of blozen durven te zeggen dat hij acht oorlogen tot vrede heeft gebracht en de Nobelprijs voor de Vrede had moeten krijgen.
De midterms in november zijn nu belangrijker dan ooit. Als de Democraten de Senaat en het Congres niet terugwinnen, zal Trump zich nog veel nadrukkelijker gaan gedragen als keizer van de wereld, en dan kan de Nobelprijs voor de Vrede net zo goed worden opgeheven. De Vrederaad die Trump tijdens het WEF heeft aangekondigd, is daar een duidelijke voorbode van. Trump denkt met zijn wolkenkrabbers langs het strand alleen aan de happy few en heeft totaal geen respect voor de Gazanen, laat staan voor de rijke geschiedenis van Gaza.
Meer over:opinie, donald trump
