Trumps extreemrechtse complottheorieën nóg dommer: nepfoto's niet uit Zuid-Afrika maar Congo

De Amerikaanse president Trump probeerde er deze week weer een spektakel van te maken in het Witte Huis toen hij zijn Zuid-Afrikaanse collega Cyril Rampahosa ontving. Met die laatste in een hoek gedreven, probeerde Trump met uitgeprinte foto's en krantenartikelen en met een video Ramaphosa te laten bekennen dat er sprake is van een "witte genocide" in Zuid-Afrika, wat in werkelijkheid niet meer is dan een extreemrechtse complottheorie. Een die bijvoorbeeld ook wordt uitgedragen door PVV-Kamervoorzitter Martin Bosma.