Trump probeert Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa te vernederen met extreemrechtse lulkoek Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 945 keer bekeken • bewaren

In een wederom gênante ontmoeting in het Witte Huis heeft de Amerikaanse president Donald Trump dit keer zijn Zuid-Afrikaanse ambtgenoot Cyril Ramaphosa in een hinderlaag gelokt. Trump probeerde Ramaphosa op de knieën te krijgen met volkomen onzinnige beweringen over een zogenaamde 'witte genocide' in Zuid-Afrika. Wat begon als een diplomatieke ontmoeting om handelsbetrekkingen te bespreken, veranderde snel in een confrontatie waarbij Trump gebruik maakte van extreemrechtse complottheorieën.

Na een korte vriendelijke begroeting, waarin Trump nog complimenten gaf over Zuid-Afrikaanse golfers en Ramaphosa aangaf over belangrijke handelszaken en mineralen te willen spreken, liet Trump de lichten dimmen om een video te tonen die zogenaamd 'bewijs' zou leveren van een genocide tegen witte boeren.

Terwijl Ramaphosa grotendeels uitdrukkingsloos toekeek, beweerde Trump dat de beelden graven toonden van "duizenden witte boeren". De Zuid-Afrikaanse president reageerde kalm dat hij deze beelden niet eerder had gezien en graag zou willen weten waar deze locatie zich bevond.

Trump ging verder door afgedrukte artikelen te tonen over vermoorde witte Zuid-Afrikanen, waarbij hij herhaaldelijk "dood, dood" zei terwijl hij door de pagina's bladerde. Toen Ramaphosa probeerde uit te leggen dat er inderdaad criminaliteit is in Zuid-Afrika, maar dat de meerderheid van de slachtoffers zwart is, onderbrak Trump hem met: "De boeren zijn niet zwart."

"Dit zijn zorgen waarover we bereid zijn met u te praten," antwoordde Ramaphosa diplomatiek.

Zonder opnieuw enige feitelijke basis beweerde Trump vervolgens dat witte boeren worden "geëxecuteerd" in Zuid-Afrika nadat hun land is afgenomen. "Dat is niet zo," weerlegde Ramaphosa direct.

De relaties tussen de VS en Zuid-Afrika zijn de afgelopen maanden ernstig verslechterd. Trump heeft ontwikkelingshulp stopgezet, de Zuid-Afrikaanse ambassadeur uitgezet en asiel aangeboden aan witte Afrikaners op basis van onbewezen beschuldigingen van rassendiscriminatie.

Trump uit regelmatig kritiek op Zuid-Afrika's landhervormingsbeleid dat gericht is op het herstellen van onrechtvaardigheden uit het apartheidsregime, en op de genocide-rechtszaak die Zuid-Afrika tegen Israël heeft aangespannen. De Zuid-Afrikaanse regering heeft deze beschuldigingen herhaaldelijk weerlegd als onjuist en stelt dat ze "Zuid-Afrika's diepe en pijnlijke geschiedenis" negeren - doelend op de lange geschiedenis van overheersing door witte kolonisten die werd verankerd in het apartheidsregime.

Ook de van oorsprong Zuid-Afrikaan Elon Musk, die namens Trump de Amerikaanse overheid ontmantelt, liegt voortdurend dat hij barst over zijn geboorteland. Zo beweert Musk dat hij graag Starlink lanceert in Zuid-Afrika, maar dat dit niet mag omdat hij niet zwart is. In werkelijkheid heeft Zuid-Afrika simpelweg wetten die eisen dat buitenlandse bedrijven nauw samenwerken met Zuid-Afrikaanse bedrijven zodat de locale economie er daadwerkelijk van profiteert. Daarbij is er nergens bewijs dat Musk daadwerkelijk een verzoek heeft ingediend om zaken te doen in het land.