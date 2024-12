Trumps beoogde Defensieminister blijkt ongeschikte alcoholist

Al direct nadat Hegseth was voorgedragen, dook het nieuws op dat hij in 2017 een vrouw had aangerand. Afgelopen weekend meldde The New Yorker dat hij het veld moest ruimen bij een belangenorganisatie voor veteranen. Hegseth ging zich daar te buiten aan wangedrag: hij was vaak dronken en drong zich op ongepaste wijze op aan vrouwen.