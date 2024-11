Tegenslag voor Trump: van verkrachting van minderjarige verdachte Gaetz toch geen minister Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 227 keer bekeken • bewaren

Trump-marionet Matt Gaetz trekt zich terug als kandidaat om minister van Justitie te worden in het volgende kabinet van zijn baasje. In een bericht op open riool X zegt hij dat "de ophef" over zijn benoeming een te grote afleiding was tijdens de machtsoverdracht.

Gaetz werd eerder deze maand naar voren geschoven voor de belangrijke ministerspost. Dat leidde ook binnen zijn eigen partij tot verbaasde en geschokte reacties. Gaetz is zo alom ongeliefd dat ook verstokte Republikeinen hem niet kunnen uitstaan en liever niets met hem te maken willen hebben. Waarom Gaetz dan toch door Trump werd verkozen om Justitie te leiden, is volgens velen dan ook vooral omdat het voormalige Congreslid een volstrekt kritiekloze volger van de aanstaande president is en hij Trump vermoedelijk wel een handje had willen helpen met diens talloze juridische problemen.

CNN meldt dat Gaetz zich terugtrok 45 minuten nadat de nieuwszender had aangekondigd naar buiten te komen met een verhaal over een tweede minderjarige die door door Gaetz zou zijn betaald voor seksuele diensten.