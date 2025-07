Trump woest na nieuwste South Park-aflevering

Het Witte Huis van Donald Trump is in alle staten over de nieuwste South Park-aflevering die woensdagavond werd uitgezonden. De populaire animatieserie uitte stevige kritiek op de overname door Paramount en maakte Trump de minnaar van de duivel, waarmee hij de plek inneemt van dictator Saddam Hoessein die jarenlang werd opgevoerd als Satans fuck buddy. Het Witte Huis noemde de show een "vierdeklas programma" dat "al meer dan 20 jaar niet relevant is".