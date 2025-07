Kort na schikking met Trump offert CBS populaire show Stephen Colbert op Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 544 keer bekeken • bewaren

De Amerikaanse omroep CBS heeft aangekondigd dat 'The Late Show with Stephen Colbert' in mei 2026 zal eindigen, na een historische run van meer dan tien jaar. Het netwerkspreekt van "een puur financiële beslissing" en benadrukt dat het niets te maken heeft met de prestaties van Colbert of de inhoud van de show.

De timing van deze aankondiging roept echter wel veel vragen op. Democratische senatoren Adam Schiff en Elizabeth Warren speculeren dat Colbert's progressieve late-night show om politieke redenen werd geannuleerd. Het zijn vermoedens die ook onder kijkers van het programma breed gedeeld worden, gezien de felle kritiek die Colbert jarenlang heeft geuit op Donald Trump.

De antipathie tussen Trump en Colbert is wederzijds en openlijk. Trump noemde Colbert vorig jaar "een complete en totale loser" in een Truth Social post, waarin hij suggereerde dat CBS zijn geld verspilde aan hem. Na de bekendmaking van het eindigen van The Late Show pochte Trump ook direct op zijn sociale netwerk dat hij ervoor heeft gezorgd dat Colbert ontslagen is.

Colbert heeft op zijn beurt Trump jarenlang bekritiseerd in zijn monologen en zich niet laten intimideren door de druk van CBS' moedermaatschappij Paramount. Onlangs haalde Colbert nog hard uit naar Paramount voor het schikken met Trump, waarbij hij Paramount beschuldigde van het aanbieden van "een dikke vette steekpenning". Die schikking betrof een aanklacht van Trump over het programma 60 Minutes (CBS) waarin toenmalig presidentskandidaat Kamala Harris werd geïnterviewd. Dat was volgens Trump een bevooroordeelde en slechte journalistieke productie om de Democraten de overhand te geven. Hoewel experts menen dat CBS/Paramount een rechtszaak makkelijk zou hebben gewonen, besloot de omroep te schikken en Trump 16 miljoen dollar te betalen.

Dat de omroep voor die route koos, heeft dan weer alles te maken met de voorgenomen fusie tussen Paramount Global en Skydance Media. Het bedrijf heeft daarvoor de goedkeuring van mediawaakhond FCC die volledig gecontroleerd wordt door het Trump-regime.