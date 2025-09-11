Hoe rechtse bloggers en politici Charlie Kirk misbruiken voor giftige stemmingmakerij Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 497 keer bekeken • bewaren

Woorden gaan ertoe doen de komende dagen, heel erg.

Weinig mensen in Nederland hadden ooit van Charlie Kirk gehoord maar nu hij tijdens een soort pleinbijeenkomst aan de Universiteit van Northern Utah is doodgeschoten, ligt zijn naam bij rechts ineens op ieders lip. Alsof ze hem al jaren gevolgd hadden en hen een huisvriend was ontvallen.

In feite gebruikt men de laffe moord – door een vooralsnog onbekende scherpschutter die op grote afstand opereerde – om de schuld op "links" te schuiven. Originaliteit kent rechts in Nederland niet. Trump ging voor. Die hield op de dag van de moord al een toespraakje waarin de democraten en links ervan beschuldigde het klimaat te scheppen voor zulke moorden. Hij kondigde meteen een soort zuivering aan.

In Nederland richt de woede zich op Sigrid Kaag. Kijk X er maar op na. Kaag hield woensdagavond bij Pauw & De Wit een kort betoogje waarin zij een door haar graag gebezigde uitdrukking gebruikte. "Woorden doen ertoe". Ze betoogde dat het huidige giftige en gepolariseerde klimaat tot zulke misdaden leidde. En ze gaf aan dat het met woorden begon en met kogels eindigde. Nu wordt zij op de sociale media voor heks en feeks uitgemaakt omdat ze zou hebben gesteld dat Kirk zijn dood aan zichzelf te wijten had vanwege zijn woorden.

Zij zei precies het omgekeerde. Maar dat dondert niet. De jacht op haar is geopend en de bekende opiniemakers laten de trompet vrolijk schetteren. Bij ON uitte Raisa Blommestijn haar ontzetting. Ze gebruikte een paar keer de uitdrukking "terwijl het lijk nog warm was". Zulke woorden gebruik je niet als je het hebt over een geliefde dode. Wel als je die dode gebruikt om een tandje extra bij te zetten aan je gebruikelijke stemmingmakerij.

Woorden gaan ertoe doen de komende dagen, heel erg. Mensen die democratisch denken kunnen zich beter schrap zetten onder de storm van haat, misleiding en leugens die over hen zal komen. Dat zij massaal deze moord veroordelen als een misdaad die door niets gerechtvaardigd word – los van Kirks opvattingen – zal er niet toe doen.

Zie hier hoe de woorden van Sigrid Kaag worden misbruikt om op giftige wijze stemming te maken.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.