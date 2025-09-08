Trump uitgejouwd door tennispubliek bij finale US Open Kijk Nou • Vandaag • leestijd 1 minuten • 870 keer bekeken • bewaren

Hij zal het zelf wel weer heel anders hebben ervaren, maar het was duidelijk dat Donald Trump niet welkom was bij de finale van de US Open, zondagavond op zijn geboortegrond in Queens, New York. De kijkers thuis hebben het op de officiële beelden niet meegekregen vanwege strikte bevelen om dat weg te filteren, maar Trump werd luid uitgejouwd iedere keer dat hij de businesslounge verliet en zich toonde aan de camera's.

Trump woonde de finale van het enkelspel bij de mannen bij als gast van het luxe horlogemerk Rolex. Al direct vanaf het begin zorgde dat voor wrevel bij de toegestroomde tennisliefhebbers. Vanwege "extra veiligheidsmaatregelen" stond een groot deel van het publiek extra lang in de rij voor ze werden toegelaten in het stadion, waardoor de wedstrijd zelf ook lange tijd werd uitgesteld. Bij het aanheffen van het Amerikaanse volkslied werd Trump direct bedolven onder luid boe-geroep vanaf de tribunes. Iets later kon hij weliswaar rekenen op een kort moment van voorzichtig gejuich toen enkele Trump-fans niet werden overstemd, maar niet veel later vulde het boe-geroep toch weer het stadion waar het lange tijd aanhield.

Amerikaanse omroepen hadden voorafgaand aan het evenement de expliciete opdracht gekregen vanuit het Witte Huis om geen enkele negatieve reactie uit het publiek uit te zenden. Trump, eindeloos ongeliefd in zijn eigen New York, bezocht het toernooi voor het laatst in 2015 toen hij voor het eerst presidentskandidaat was. Ook toen werd hij uitgejoeld.