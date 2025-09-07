Amerikaanse censuur grijpt in, tv-zenders mogen protest tegen Trump niet tonen

Amerikaanse omroepen hebben van het Witte Huis te horen gekregen dat ze geen negatieve reacties uit het publiek mogen uitzenden als president Trump zondag de finale van het tennistoernooi US Open bijwoont. Trump, die het evenement in New York voorheen veelvuldig bezocht, heeft zijn gezicht er niet meer laten zien sinds hij in 2015, net nadat hij zich voor de eerste keer kandidaat stelde, op boe-geroep werd onthaald.