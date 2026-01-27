Trump stuurt ICE naar Winterspelen, burgemeester Milaan zegt dat moordcommando's er niet welkom zijn Actueel Vandaag leestijd 2 minuten 690 keer bekeken Bewaren

Het regime in Washington DC wil de fascistische stoottroepen van ICE naar Milaan sturen om volgende maand mee te werken aan de beveiliging van de Olympische Winterspelen in Italië. De burgemeester van Milaan zit niet te wachten op de moordlustige Trump-brigade en heeft laten weten dat ze niet welkom zijn in de stad. ‘Dit is een militie die doodt,’ zo heeft Giuseppe Sala laten weten.

Het is de bedoeling dat ICE ondersteuning gaat verlenen aan een beveiligingsdienst van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Pantedosi leek aanvankelijk niet op de hoogte te zijn van de komst van ICE en liet eerder nog weten dat het wat hem betreft geen probleem was. Buitenlandse delegaties regelen hun eigen beveiliging, aldus Pantedosi.

Ook de minister lijkt inmiddels qua standpunt wat gedraaid te zijn. Dat heeft er mee te maken dat in het door Trumps gestapo belegerde Minneapolis ook Italiaanse journalisten zijn bedreigd. Dat gebeurde na de moord op de 37-jarige verpleegkundigde Alex Pretti, afgelopen weekend. Die werd door ICE-agenten met tien kogels doorzeefd nadat hij met zijn mobiele telefoon het optreden van de fascistische brigade had gefilmd. Journalisten die in Minneapolis aanwezig waren om voor de Italiaanse omroep Rai verslag te doen van het staatsgeweld, kregen te horen dat ze moesten stoppen met filmen omdat anders hun autoruiten zouden worden ingeslagen. Pantedosi heeft nu laten weten dat “ICE hoe dan ook niet op Italiaans grondgebied zal opereren”.

De gouverneur van de regio Lombardije waarvan Milaan de hoofdstad is, Attilio Fontana, probeerde de gemoederen nog wat te kalmeren door te zeggen dat de ICE-agenten in Italië slechts worden ingezet om de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance en minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio te beschermen. Maar dat wil er bij veel politici niet in. Senator Barbara Floridia van de populistische Vijfsterrenbeweging, waarschuwde dat het aanhoudende stilzwijgen van de regering-Meloni over deze kwestie "nog meer bewijs zou leveren van lafheid en onderdanigheid jegens Donald Trump".

Ook in Amerika zelf klinkt steeds meer protest tegen het bloederige optreden en de fascistische terreur van het Trump-regime en ICE. Niet alleen vanuit de Democraten, maar ook uit Trumps eigen Republikeinse partij. Na de moord op Alex Pretti liet de kanshebbende Republikeinse gouverneurskandidaat Chris Madel weten dat hij niet langer verkiesbaar is. Niet alleen zei hij niet achter het geweld van ICE in zijn thuisstaat te kunnen staan, maar ook dat hij niet langer de partij wil vertegenwoordigen die ervoor verantwoordelijk is.