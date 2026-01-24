ICE-terreur kost opnieuw burger het leven Actueel Vandaag leestijd 2 minuten 128 keer bekeken Bewaren

Het beleid van de Amerikaanse president Donald Trump om een terreurcampagne tegen de eigen bevolking te voeren heeft in de stad Minneapolis opnieuw een burger het leven gekost. Eerder werd daar al in koelen bloede Renee Good doodgeschoten door een agent van ICE, de gemilitariseerde immigratiedienst die ook wel de Amerikaanse Gestapo wordt genoemd.

De lokale krant Minnesota Star Tribune meldt:

Een man is zaterdagochtend vroeg in het zuiden van Minneapolis door federale agenten doodgeschoten, aldus politiechef Brian O'Hara. Getuigen zeggen dat de man meerdere keren in de borst werd geraakt en naar het ziekenhuis is gebracht nadat ter plaatse reanimatie was toegepast. Dit incident is de derde gemelde schietpartij waarbij federale immigratieagenten betrokken waren in Minneapolis in ongeveer tweeënhalve week tijd. Het vond slechts enkele straten verwijderd plaats van de plek waar een federale agent op 7 januari de 37-jarige Renee Good dodelijk neerschoot.

Op videobeelden is te zien dat een horde ICE-agenten een man overmeesterd. Terwijl hij tegen de grond is gewerkt wordt hij doodgeschoten door een agent. Volgens federale autoriteiten was de man gewapend. Of dat echt zo was, is nog niet duidelijk. Over het eerdere slachtoffer Good werden ook tal van leugens verspreid door het regime van Trump.

Op onderstaande video is te zien dat de man wordt doodgeschoten.

ICE-troepen trachtten lokale politieagenten te verwijderen van de plaats van het misdrijf maar die weigerden dat. De officier van justitie van Hennepin County, Mary Moriarty, verklaarde in een persbericht: "De plaats delict moet door de lokale politie worden beveiligd voor het verzamelen en bewaren van bewijsmateriaal. We verwachten dat de federale overheid het BCA (Bureau of Criminal Apprehension) toestemming zal geven om de plaats delict te onderzoeken."