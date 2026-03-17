Trump staat er alleen voor, NAVO-landen willen niets met zijn illegale oorlog te maken hebben

Vrijwel alle NAVO-lidstaten hebben Donald Trump laten weten dat de Verenigde Staten er alleen voor staan bij het oplossen van de illegale oorlog die zij samen met Israël zijn gestart. Trump had meerdere lidstaten, evenals landen als Japan, China en Zuid-Korea gevraagd om samen op te trekken tegen Iran en om de Straat van Hormuz vrij te maken zodat de olietransporten kunnen doorgaan. Nadat alle landen Trump afgewezen hadden, brieste de oranje autocraat dat hij niemand nodig heeft en dat de VS het wel alleen kunnen.

Dat laatste lijkt niet het geval te zijn. Het is niet voor niets dat Trump wanhopig op zoek was naar medestanders. Eerder al bleek dat Trump alle adviezen van kenners in de wind had geslagen omtrent de risico's van een aanval op Iran. Ook hoge militairen uit Trumps eigen leger zouden de president hebben gewaarschuwd dat de Straat van Hormuz een cruciale ader is voor vrachtschepen en dat het voor Iran een koud kunstje zou zijn om die lam te leggen. Dat gebeurde ook. Iran heeft mijnen in de Straat gepositioneerd en valt met kleine, bewapende boten schepen aan die alsnog proberen door te steken.

Extra pijnlijk voor Trump is dat zijn eigen regering vorig jaar alle mijnenvegers in de regio uit de vaart heeft gehaald. Het plan bestond al langer om de schepen terug naar de VS te sturen, maar dat stamde nog uit de tijd dat er geen sprake was van een naderende oorlog met Iran. Nadat Trump en Netanyahu de druk op Iran opvoerden en een oorlog nabij leek, besloot Trump alsnog de mijnenvegers weg te halen. Die liggen nu werkloos voor anker op een scheepswerf in Philadelphia.

NAVO-baas Mark Rutte probeerde nog wel een wit voetje te halen bij Trump en wilde hem steunen in zijn illegale oorlogsvoering met Iran. Wel moest hij toegeven dat het aan de lidstaten zelf was om de beslissing te nemen wel of niet te helpen. Dat antwoord heeft luid en duidelijk geklonken. Trump probeerde de lidstaten nog over te halen door het hele bondgenootschap te bedreigen. Heel vreemd dat dat niet gewerkt heeft.