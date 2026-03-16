Niemand wil Trump helpen de troep in de Straat van Hormuz op te ruimen dus bedreigt hij de NAVO maar weer

Omdat niemand Trump wil helpen met het opruimen van de rotzooi die hij heeft veroorzaakt in en rond Iran, heeft de oranje fascist in het Witte Huis besloten terug te vallen op een oude tactiek: bedreigen. In dit geval zijn voormalige vrienden van de NAVO. Het bondgenootschap staat “een zeer slechte toekomst” te wachten als ze hem niet gauw te hulp schieten, aldus Trump in een interview met de Financial Times.

Het moet pijnlijk zijn voor Trump dat hij als een kip zonder kop Israël achternaliep bij het bombarderen van Iran en er nu alleen voor staat. Behalve bij NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, ving Trump ook bot bij onder andere China en Japan. Alle landen lieten in zoveel woorden weten dat ze eventueel min of meer wellicht eens een kritische blik zullen werpen op het hulpverzoek, wat zoveel betekent als: nee. Dit ondanks dat NAVO-baas Mark Rutte alles op alles zet om “daddy” Trump tevreden te houden.

Trumps megalomane oorlog heeft ervoor gezorgd dat Iran de Straat van Hormuz heeft afgesloten, een cruciale doorvoerroute voor 20 procent van alle olietransport. Vooral het mondiale zuiden heeft te lijden onder deze blokkade. Niet alleen olie voor de energiebehoefte, maar ook cruciale grondstoffen voor kunstmest worden via de Straat vervoerd. Dit betekent ook dat met dank aan Trump en Netanyahu hele oogsten in gevaar komen in landen waar de voedselschaarste al groot is. Tegelijkertijd maakt Israël misbruik van de situatie om meer dood en verderf te zaaien in Gaza, op de Westelijke Jordaanoever en in Libanon.

"Het is niet meer dan logisch dat mensen die baat hebben bij de Straat meehelpen met ervoor zorgen dat daar niets slechts gebeurt", zegt Trump nu, de man die ervoor gezorgd heeft dat er iets slechts is gebeurd in de Straat. Leden van het Trump-regime beweren dat er komende week een coalitie wordt aangekondigd van landen die de VS te hulp schieten, maar om welke landen dat gaat werd niets gezegd. De meeste voormalige vrienden van de VS weten heel goed wat het betekent als je de Amerikanen volgt bij een illegale oorlog in het Midden-Oosten en hebben hun les wel geleerd.