Trump slaat woest om zich heen, Harris soeverein in debat

Zijn mannen niet te emotioneel voor een leidinggevende functie? De bejaarde Donald Trump heeft nog altijd moeite om zijn emoties in bedwang te houden, zo bleek vannacht tijdens het verkiezingsdebat met Kamala Harris. Nadat de Democratische presidentskandidaat erop had gewezen dat veel bezoekers van de rally’s van Trump nog voor het einde weglopen, ontstak de Republikein in woede.

De Volkskrant schrijft: “‘Ze verwoest dit land’, snauwt Trump. ‘Als zij president wordt, worden wij Venezuela on steroids.’ Hoe bozer Trump wordt, hoe sterker Harris oogt. Het is alsof ze fysiek groeit. Steeds verder leunt Trump over het katheder, zijn schouders verkrampt opgetrokken. Harris, tegelijk in beeld op het splitscreen, ontspant zichtbaar. Het patroon blijft zich herhalen. Steeds drukt Harris op een gevoelige plek en nemen Trumps reacties toe in uitzinnigheid.”