Trump-regime stelt complotdenkers teleur: geen klantenlijst van Epstein

Complotdenkers zijn er al vanaf het moment dat Jeffrey Epstein dood werd aangetroffen in zijn cel van overtuigd dat de autoriteiten niet de volledige waarheid vertellen. Ze zijn ervan overtuigd dat er geen sprake was van zelfmoord – de officiële doodsoorzaak. In plaats daarvan zou de rijke kindermisbruiker zijn vermoord, omdat hij naar buiten wilde brengen welke bekende Amerikanen nog meer schuldig zijn aan seksueel misbruik van minderjarigen.