'Trump-regime probeerde veroordeling frauderende rechtsextremist Le Pen te dwarsbomen'

Een Franse magistraat heeft bekendgemaakt dat twee ambtenaren van het Trump-regime vorig jaar mei hebben geprobeerd het verkiezingsverbod voor de Franse extreemrechtse politica Marine Le Pen tegen te houden. Magali Lafourcade, secretaris-generaal van de Franse mensenrechtencommissie, meldde het gesprek direct bij het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken uit vrees voor mogelijke "manipulatie van het publieke debat in Frankrijk". Dat meldt The Guardian.
De twee Amerikaanse adviseurs, verbonden aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, waren er volgens Lafourcade van overtuigd dat Le Pens veroordeling een politiek proces was. Ze zochten naar bewijs om de onderbuiktheorie te ondersteunen dat de rechtszaak erop gericht was Le Pen om politieke redenen uit te sluiten van de presidentsverkiezingen. Lafourcade, die zelf niet betrokken is bij de zaak tegen Le Pen, noemt het "verontrustend" dat dit soort gesprekken plaatsvonden met zogenaamde bondgenoten.
Le Pen werd in maart vorig jaar door Franse rechters veroordeeld voor het verduisteren van Europees parlementsgeld via een jarenlange schijnbanenaffaire. Ze kreeg een gevangenisstraf van vier jaar, waarvan twee voorwaardelijk, en een verkiezingsverbod van vijf jaar dat direct inging. Daarmee werd ze eveneens uitgesloten van deelname aan de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Er wacht nog een hoger beroep.
Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken ontkent de beschuldigingen en spreekt zoals gewoonlijk van "nepnieuws". Volgens het ministerie zouden ambtenaren regelmatig bijeenkomsten houden in Europa "over mensenrechten en democratische vraagstukken". Dat dit pertinente onzin is, blijkt wel uit het officiële nationaal veiligheidsdocument dat het Trump-regime in december uitgaf. Daarin staat onder meer de expliciete instructie aan Buitenlandse Zaken om bijvoorbeeld via ambassades extreemrechts in Europa in het zadel te helpen. Trump had de veroordeling van Le Pen eerder een "heksenjacht" genoemd, de term die hij ook voor zichzelf bewaarde toen hij terecht werd onderzocht wegens zijn eigen banden met het Kremlin en de beïnvloeding door Vladimir Poetin van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Ook jammerde Trump dat de veroordeling van Le Pen niet haar eigen criminele schuld is, maar een complot van "Europese linksen".
Meer over:actueel, donald trump, marine le pen
