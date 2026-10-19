Trump-regime dreigt Europa met 'verwoestende maatregelen' om satellietplannen Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 415 keer bekeken • Bewaren

Europese bedrijven kunnen een zware tegenreactie uit Washington tegemoetzien als Brussel doorzet met plannen om Amerikaanse concurrenten te weren van een deel van de Europese markt. Daarmee dreigt de Amerikaanse ambassadeur bij de EU, Andrew Puzder. Dat schrijft The Financial Times. Aanleiding is een voorstel van de Europese Commissie om een deel van het spectrum waarmee smartphones rechtstreeks met satellieten verbinden, te reserveren voor Europese partijen. Daardoor zouden er minder frequenties overblijven voor Amerikaanse bedrijven, zoals SpaceX van de fascistische Trump-gezinde oligarch Elon Musk, de exploitant van het Starlink-netwerk. Europese bedrijven moeten er volgens Puzder rekening houden met een Amerikaanse vergelding, die "zeer verwoestend" zou zijn.

Het Europese voorstel valt binnen een bredere zoektocht naar technologische soevereiniteit. Door de volslagen krankzinnige onvoorspelbaarheid van autocraat Trump willen Europese beleidsmakers minder afhankelijk worden van Amerikaanse technologie, zeker waar het om kritieke infrastructuur gaat. De Europese Cloud and AI Development Act wil ruimte bieden aan Europese aanbieders van gevoelige clouddiensten en wil tegelijk Europese techbedrijven helpen opschalen. Puzder zegt het recht van Europa om gevoelige overheidsinformatie te beschermen te erkennen, maar de vertegenwoordiger van het America First-regime noemt het tegelijkertijd 'onwenselijk' dat Europese wetgeving wordt ingezet om bedrijven binnen de Unie te bevoordelen.

Ook de handhaving van de Digital Markets Act, bedoeld om de macht van de grootste techbedrijven in te perken, is Washington een doorn in het oog. Volgens Puzder hebben de miljardenboetes voor Amerikaanse bedrijven als bijvoorbeeld SpaceX en Meta niets met eerlijke concurrentie te maken, maar vooral met extra inkomsten voor de Europese begroting. De Commissie benadrukt ondertussen dat de plannen de toetreding van Europese aanbieders stimuleren, maar de markt wel open houden voor bedrijven van buiten de EU.

Het SpaceX van Musk zelf waarschuwt dat de maatregel de satellietverbinding in Oekraïne kan verslechteren, waar Starlink sinds de Russische invasie cruciaal is voor zowel civiele als militaire communicatie. Hoe afhankelijk Oekraïne, en daarmee Europa, is van die Amerikaanse technologie werd afgelopen week nog eens zeer duidelijk. Nadat de Amerikanen - volgens bronnen een direct bevel vanuit het Witte Huis - de Starlink-verbinding beperkte voor Oekraïne, kon Trump-vriend Vladimir Poetin genadeloos toeslaan met vernietigingsdrones die niet op tijd konden worden gedetecteerd.