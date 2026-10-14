Elon Musk schakelt plots satellietverbinding van Oekraïense soldaten uit Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 20916 keer bekeken • Bewaren

Starlink, het satellietsysteem van de Amerikaanse miljardair Elon Musk, waar Oekraïense militairen van afhankelijk zijn voor uitvoeren van missies om het land te verdedigen tegen de Russische agressor, is plots en zonder waarschuwing uitgeschakeld. Het vermoeden bestaat dat de sabotage plaatsvindt op last van de Amerikaanse president Trump die net een 'diesel-deal' heeft gesloten met de Russische heerser Poetin.

Volgens de Financial Times en de Kyiv Independent dreigde de VS vorige week om geen inlichtingen meer te delen en wapenleveringen te blokkeren, tenzij Oekraïne stopte met aanvallen op Russische raffinaderijen. Daarop zou de VS Oekraïne niet hebben gewaarschuwd voor raketaanvallen op de hoofdstad, al kwam dat volgens de Amerikanen "door het slechte weer". Politico meldde eerder dat Trump de inlichtingensteun kon afbouwen of Musk onder druk kon zetten om Starlink uit te schakelen.

Een adviseur van Zelensky verklaarde dat de militairen tijdens het uitvoeren van missies plots de verbinding kwijtraakten. "Door die beperking verloren verschillende piloten vannacht de controle over hun drones", meldde Serhij Beskrestnov. Een commandant stuurde hem beelden van twee drones die tijdens de vlucht hun verbinding verloren. "Dit kan natuurlijk geen toeval zijn en we leggen de link met de huidige politieke situatie." Beskrestnov vermoedt dus dat de Amerikaanse regering achter de beperking zit, maar leverde daar geen bewijs voor.

De laatste dagen heeft de diplomatieke relatie tussen Kiev en Washington immers serieuze klappen gekregen. Twee Oekraïense functionarissen (die anoniem getuigen aan de Kyiv Independent) zeggen dat de spanningen veroorzaakt zijn door Trumps aankondiging van een voor energie-infrastructuur. De Amerikaanse president beweerde op zijn -kanaal dat Rusland en Oekraïne beloofden elkaars energie-infrastructuur tijdelijk niet aan te vallen, maar geen van beide landen zei op de hoogte te zijn van zo'n afspraak. Rusland viel daarop opnieuw Oekraïense energie-infrastructuur aan, terwijl Oekraïne beloofde om een korte pauze in te lassen. Toch lijkt die belofte de gemoederen in het Witte Huis niet te bedaren.

Elon Musk heeft overigens al eens eerder vitale verbindingen afgesloten in het heetst van de militaire strijd om Oekraïne zo onder druk te zetten. Als de beperking vak kracht blijft, kan dat grote gevolgen hebben voor de oorlog met Rusland.

Ondertussen blijft de Nederlandse minister van Defensie, VVD-kopstuk Dilan Yesilgöz, gewoon doorgaan met het promoten van X, het extreemrechtse platform van miljardair Musk.