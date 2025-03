Trump ondermijnt Oekraïense defensie verder, verbiedt VK om inlichtingen te delen

In het verleden bleken de inlichtingendiensten in de VS vaak bijzonder goed op de hoogte van Russische plannen. Zo voorspelden zij begin 2021 al een Russische inval van Oekraïne, terwijl vele anderen daar nog over twijfelden. Duitsland was zelfs zo slecht op de hoogte van de Russische voornemens dat het hoofd van de buitenlandse inlichtingendienst na de inval halsoverkop door speciale troepen uit Oekraïne moest worden geëvacueerd.