Trump, Musk en narcisme

13 nov. 2022 - 10:21

In Nederland hebben journalisten ernstig het gevoel dat ze in 2002 miskleunde. En dat Pim als hij was blijven leven premier was geweest en een enorme bijdrage aan het land had geleverd. Dat miskleunen valt wel mee. Maar journalisten en ook een groot deel van links blijft zo denken. Net als met Trump en Brexit. Allemaal volledig onterecht neergezet als grote miskleunen. Terwijl het heel close was en het net zo goed een andere kant had kunnen opgaan. Het is de hedendaagse media werkelijkheid. Daarin is links zwak en onzeker. En "rechts" is sterk en onoverwinnelijk. Een resultaat dus van 2002 in Nederland. Trump is inderdaad geen winnaar. Er is geen massale trek van arbeider achtig links naar "rechts". Er was in 2016 geen sprake van een landslide. De verkiezingen in 2020 waren niet raar. Hoewel ik Trump best kans geef in 2024 is hij verre van onverslaanbaar. En wordt hij inderdaad volledig onterecht als sterk neergezet. Terwijl Trump een zwakke en zeer onzekere leider is. Die continu erkenning nodig heeft en elke keer geprezen moet worden.