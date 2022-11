Weer een nederlaag voor Trumps 'team crazy', Democraten naderen meerderheid in Senaat

13 nov. 2022 - 11:21

Wat een heerlijke afgang voor de Republikeinen. Normaal wordt de partij van de president flink afgestraft tijdens midterms, alleen in uitzonderlijke omstandigheden - Clinton Impeachment dat zo belachelijk was dat de Amerikanen massaal achter Clinton gingen staan en Bush vlak na 9/11 - is dat niet gebeurd. En nu dus voor Joe, met de slechtste waarderingscijfers sinds begin metingen, en een inflatie waar de paard de hik van krijgt - Amerikanen reageren dat af op de president en hebben niet te veel benul wat er in de rest van de wereld gebeurd - zijn de verkiezingen uitgelopen op een totale blamage voor Team Trump. Ze kunnen nog in het Huis van Afgevaardigden een meerderheid krijgen, maar dat is nog niet eens zeker, en zal uiterst dun zijn als het al gebeurd. Je moet hierbij niet vergeten dat door het hevige gerrymandering - waarbij districten zo worden ingedeeld dat het het meest gunstige voor je eigen partij is - vooral door de Republikeinen gedaan is waardoor de Democraten veel meer stemmen moeten halen om het Huis te winnen dan de Republikeinen. Al geldt hierbij ook de niet evenredige vertegenwoordiging. De Democraten kunnen echt miljoenen en miljoenen meer stemmen hebben gehaald en toch niet de meerderheid in het Huis krijgen. Je moet ook niet vergeten wat er in de staten zelf is gebeurd, waarbij bv. in Michigan de gehele macht is overgenomen door de Democraten. Senaat, Huis, Gouverneur ect ect. Al zijn er ook paar staten waarin het beeld anders was, maar niet veel.