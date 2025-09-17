Trump kondigt jacht op 'links' aan en stelt heel overheidsapparaat beschikbaar Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 411 keer bekeken • bewaren

Het fascistische Trump-regime heeft aangekondigd "het volledige gewicht van de federale overheid" in te zetten tegen wat zij bestempelen als "radicaal links". Dat meldt MSNBC. Deze jacht op het andere politieke kamp volgt op de moord op de extreemrechtse influencer Charlie Kirk. Trumps Topadviseur Stephen Miller, een radicale rechtsextremist, sprak maandag van een "uitgebreide binnenlandse terroristische beweging" en beloofde alle middelen van Justitie en Binnenlandse Veiligheid te gebruiken om deze "netwerken te identificeren, verstoren, ontmantelen en vernietigen."

Het is niet bepaald een geheim wie het Trump-regime onder "radicaal links" schaart, namelijk alles en iedereen ook maar een beetje links van extreemrechts. Daaronder vallen bijvoorbeeld ook al nieuwsorganisaties als MSNBC, CNN en de New York Times, maar ook centristische politici als Kamala Harris en oud-president Joe Biden. Allen zijn meer dan eens radicaal links genoemd door Trump en leden van zijn regime. Al direct na de moord wezen Trump en diens MAGA-achterban als schuldige naar "links" in het algemeen, hoewel vrij snel duidelijk werd dat als verdachte Tyler Robinson al ergens bijhoorde, het een gewelddadige online-subgroep is die verdacht veel inspiratie haalt uit extreemrechtse hoek. Wat Robinsons werkelijke motivatie voor de moord was is vooralsnog onduidelijk, hij weigert vooralsnog te spreken.

Burgerrechtengroepen en politieke experts vrezen dat het regime de moord als voorwendsel gebruikt om op te treden tegen alle ongewenste groepen, organisaties en individuen. "Wanneer ik termen zie als verstoren, ontmantelen en vernietigen van netwerken, is de vraag: gaat het om een crimineel netwerk dat misdaden plant?" aldus voormalig Secret Service-agent Anthony Cangelosi tegen MSNBC. "We horen geen organisaties lastig te vallen waar we het gewoon niet mee eens zijn."

Eerder deze week presenteerde vicepresident JD Vance de podcast van Charlie Kirk, waarbij hij zei een online intimidatiecampagne te steunen waarbij er jacht gemaakt wordt op iedereen die niet genoeg rouwde om Kirk, lastiggevallen kon worden. Er werd opgeroepen die mensen publiekelijk te schande te maken en te verklikken bij hun werkgevers. Dat heeft al tot meerdere ontslagen geleid. De jacht op "links" roept in de VS herinneringen op aan de acties van de FBI onder destijds directeur J. Edgar Hoover tegen linkse groepen en prominente figuren uit de burgerrechtenbeweging zoals Martin Luther King, of op het McCarthyisme (naar de extreemrechtse Republikeinse senator Joseph McCarthy) toen jacht werd gemaakt op alles en iedereen die er mogelijk communistische denkbeelden op nahield.