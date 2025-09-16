JD Vance moedigt intimidatiecampagne aan tegen mensen die niet meedoen aan Charlie Kirk-rouwporno Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 453 keer bekeken • bewaren

De Amerikaanse vicepresident JD Vance heeft maandag zijn steun uitgesproken voor een massale online-klikcampagne om mensen op te sporen en te intimideren die naar verluidt niet genoeg hebben om de moord op de extreemrechtse influencer Charlie Kirk. Tijdens het presenteren van Kirks podcast riep Vance mensen op om degenen die "Charlie's moord vieren", waarbij vieren met een flinke korrel zout moet worden genomen, publiekelijk aan te pakken en hun werkgevers in te lichten. "We geloven niet in politiek geweld, maar wel in fatsoen", aldus de nummer 2 van het fascistische Trump-regime.

Een anonieme website die meldingen verzamelt van zogenaamd anti-Kirk "politiek extremisme" zegt inmiddels meer dan 63.000 tips te hebben ontvangen. De afgelopen dagen zijn al verschillende mensen ontslagen vanwege hun uitlatingen over Kirk's dood, van universiteitspersoneel tot een vliegtuigpiloot. Onder hen bevond zich ook luitenant-kolonel Christopher Ladnier, die op de dag van de moord simpelweg Kirks eigen controversiële uitspraken over de burgerrechtenbeweging had geciteerd om de hypocrisie van Kirks volgers bloot te leggen. MSNBC ontsloeg presentator Charlie Dowd omdat die het gewaagd de dag van Kirks moord kanttekeningen te plaatsen bij de haatzaaiende uitspraken van de influencer die plots overal werden uitgelegd als vredelievend en genuanceerd.