Trump komt maar niet van Epstein af, Congres geeft belastend verjaardagsboek vrij Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten

Het Amerikaanse Congres heeft een kopie vrijgegeven van het "verjaardagsboek" dat in 2003 werd gegeven aan de inmiddels overleden veroordeelde pedofiel en vrouwenhandelaar Jeffrey Epstein. Het boek bevat een zeer vriendschappelijk briefje dat door de huidige Amerikaanse president Donald Trump is ondertekend. Het Witte Huis ontkent uiteraard de echtheid van de brief, waarin een tekening van een vrouwenlichaam staat met de duidelijk herkenbare handtekening van Trump als schaamhaar, en beweert dat de president "deze tekening niet heeft gemaakt en het ook niet heeft ondertekend".

Het 238 pagina's tellende boek werd samengesteld voor Epsteins 50ste verjaardag door Ghislaine Maxwell, zijn Britse handlanger die in 2021 werd veroordeeld voor het ronselen van meisjes, veelal minderjarig. Het plakboek, getiteld "De eerste vijftig jaar", bevat bijdragen van verschillende prominente figuren uit Epsteins netwerk, waaronder hooggeplaatste politici en zakenlieden. Naast het briefje en de tekening van Trump bevat het ook een boodschap van voormalig president Bill Clinton en de Britse ambassadeur Lord Peter Mandelson, die Epstein zijn "beste vriend" noemt.

Het briefje van Trump eindigt met de woorden: "Gelukkige verjaardag - en moge elke dag een ander prachtig geheim zijn." Trump heeft de echtheid van het briefje eerder ontkend en noemde het "nep" toen het in juli door de Wall Street Journal werd gerapporteerd. Hij spande zelfs een rechtszaak aan tegen de krant voor 10 miljard dollar schadevergoeding. Ook loog Trump dat hij nooit tekent, hoewel er tal van tekeningen van Trump bestaan, veel die hij zelf heeft weggegeven of geveild voor goede doelen.

Behalve de brieven bevat het verjaardagsboek ook fotocollages van jonge vrouwen, dieren die seks hebben en tekeningen, onder andere van Epstein zelf die op het strand gemasseerd wordt door meerdere vrouwen en een man, mogelijk ook Epstein, die ballonnen uitdeelt aan zeer jonge meisjes.