Trump is de nieuwe zonnekoning Opinie

Laten we van het slechtste uit gaan, dan valt het misschien mee.

Trump en zijn mannen hebben de afgelopen weken niet stilgezeten. De Blitzkrieg tegen het milieu, LGBT-mensen, vliegveiligheid, Mexicanen, zwarte mensen, Palestijnen en publieke diensten is ingezet. Met evenveel energie is het spekken van de portemonnee van de oligarchen begonnen. Nette mensen zijn dagelijks geschokt en vertwijfeld door de kwaadaardigheid van Trump. Maar als democratie en mentale gezondheid hen lief zijn, kunnen ze beter uitgaan van het slechtste. Door klaar te staan waar Trump mogelijk gaat toeslaan bereik je meer dan door achter hem aan te rennen. Hoe ziet die worst case er dan uit?

Dat Trump snel orders zou uitvaardigen tegen de minder gewenste bevolkingsgroepen was helder. En dat hij zou proberen tegenmacht uit te schakelen. Alle generaals waarvan Trump weet dat ze de Grondwet boven zijn orders verkiezen zijn ontslagen. Dat geldt ook voor tienduizenden potentieel lastige ambtenaren. De massamedia en grote socials schikken zich in de nieuwe realiteit. Het liberale Hollywood zal door een team overrijpe sterren onder controle gebracht worden.

Het gelijkschakelen van instituties is het draaiboek van sterke mannen als Orbán, Poetin en Mussolini. Trump wil zelfs hele ministeries sluiten, à la Milei in Argentinië. Maar de aanpak van Trump lijkt eerder op Louis XIV: hij doet gewoon waar hij zin in heeft. Net als met de waarheid doet Trump alsof de rechtstaat niet bestaat. Hij heractiveert TikTok zonder wettelijke basis. Een ministerie van efficiency (DOGE) dat niet bestaat lijkt nu de baas, en wordt geleid door Elon Musk, een minister die niet is benoemd. Een groepje jongvolwassen Musk-minions heeft controle over het betaalsysteem van de federale overheid gepakt. Gebudgetteerde gelden worden gewoon niet uitgekeerd. De kern van een georganiseerde overheid is weg.

De willekeur schept chaos. Maar die is de bedoeling. Door een spervuur van maatregelen wordt het voor democratische tegenkrachten onmogelijk tegengas te geven. Dit heet flooding the zone – in de vloed aan mediaberichten en maatregelen staan nette mensen als herten gevangen in het licht van koplampen. De media richten zich vanzelf op stunts als het hernoemen van de Golf van Mexico. Onderwijl neemt Trumps regime dagelijks tientallen maatregelen die de rechtstaat ontmantelen.

Het tegengas kan alleen komen van protest en staking, het buitenland en Democratische gouverneurs van enkele grotere staten. Het Congres is immers in handen van Trump, net als het Hooggerechtshof en nu ook de strijdkrachten. De tegenkrachten zijn niet machteloos, en een volle dictatuur niet onvermijdelijk. Maar ze zijn wel in de verdediging, en momenteel geschokt en gedemotiveerd. Dat komt mede door de massamedia, die blijven doen alsof dit een rare invulling van normaliteit is. Maar ook omdat nette mensen, ook in Europa, zich blijven laten verrassen. Dat maakt ze machtelozer dan nodig is, naast natuurlijk moedelozer. Georganiseerd verzet blijft uit.

Het is daarom tijd voor liberaal-democraten om uit te gaan van het slechtste geval. Eerst moet je dan de visie laten indalen. Die staat gewoon in Trumps Project 2025, dat zo extreem is dat hij er voor de verkiezingen afstand van moest nemen – om het nu rap uit te voeren. En dat is een veel kleinere overheid, geschenken voor de oligarchen, en pesten van alles wat niet wit, VS-burger, man, rechts, rijk, christelijk, cis-hetero en mentaal gezond is. De conservatieve heilstaat onder de Nieuwe Keizer.

Wat kan er allemaal misgaan, en snel ook? Nou, bijna alles. Als 90 miljoen mensen hun Medicaid-verzekering deels of geheel kwijtraken volgt massale sterfte en onrust. De tsunami aan razzia’s van de immigratiedienst ICE schaadt niet alleen minderheden. Ook het sociale weefsel in de dorpen en steden wordt daarmee aangetast, net als de economie. 1,2 miljoen homostellen uit elkaar is niet niks, net zomin als een nationaal abortus- en transverbod. Het wachten is op een aanslag of andere al dan niet vermeende aanval om de staat van beleg uit te roepen. Die zal dan duurzaam zijn. In ieder geval lijken de komende verkiezingen nog minder eerlijk te gaan worden dan ze al waren.

In de internationale politiek is het goed mogelijk dat Trump Groenland gewoon pakt en Iran aanvalt. De Palestijnen kunnen kiezen tussen koffers of geweren pakken. Hij kan Zelensky dwingen flink wat land af te staan zonder zijn land in staat te stellen de onvermijdelijke volgende Russische aanval af te slaan. Maar het kan erger. De VS is al sinds 1950 de rogue state der rogue states. Voor grondstoffen, multinationals en zionisme moet alles wijken. De inwoners van Cuba, Iran, Venezuela, Libië, Irak, Palestina, Granada, El Salvador, Colombia, Egypte en Syrië weten hier alles van, om een klein deel te noemen. Onder Trump gaan alle remmen los, inclusief de pretentie van internationaal recht.

Economisch is nog veel meer mogelijk. Trump is al een (weer ingetrokken) handelsoorlog begonnen tegen Colombia, Canada en Mexico. Wij volgen. Dankzij zijn commando om zoveel mogelijk olie te winnen zal klimaatchaos nog verder verergeren, wat onze welvaart en beschaving kan doen instorten. Omdat de VS de wereld van AI en IT beheersen lopen wij in Europa steeds meer achter. Dat kan versnellen als Trump ons met zijn vele platforms en systemen onder druk zet, of ze zelfs uitschakelt in een ruzie.

Musk is co-president en lijkt Trump betoverd te hebben. Zijn reading list en uitspraken doen vermoeden dat hij razendsnelle verandering en crisis ziet als kans en als wapen. Hijzelf is zo te zien de nieuwe messias. Zijn Nazi-sympathiën en Jodenhaat vallen al jaren op, en zijn nu expliciet geworden. Hij heeft het regelmatig over burgeroorlog en een oorlog tussen AI en mensen met chips in hun hoofd (wie chiploos is, is sowieso verloren). Musks Cybertruck is kogelvrij en zo weggelopen uit de film Elysium. Mars wordt een nieuwe beschaving van uitverkorenen wanneer de Aarde onleefbaar is. Door bestaande structuren te laten instorten ontstaat een nieuwe mensheid. Trumps evenknie Poetin kan daar als kruisvaarder tegen de decadente Europese moderniteit goed in mee. En dat geldt ook voor de evangelistische achterban van Trump, voor wie de rapture niet snel genoeg kan komen.

Een precies plan is er zo te zien niet, maar het is geen goed nieuws dat de 2 machtigste mannen ter wereld crises niet uit de weg gaan en futuristisch, apocalyptisch en messianistisch denken. Er is zeker meer aan de hand dan bij gewone corrupte leiders. Die stappen niet uit de WHO, Unesco, Parijsakkoord, internationale gerechtshoven en ontwikkelingssamenwerking. Orbannetjes willen in kalmte heel erg rijk worden en baasje spelen. Bij Trump-Musk is dat anders. Helaas zijn ze ook nog de machtigste mannen ooit.