Trump-insiders verdienden vermogen met heel precieze weddenschap op Amerikaanse aanval Iran

Trump-insiders hebben vermoedelijk miljoenen dollars verdiend met weddenschappen op een Amerikaanse aanval op Iran via het cryptoplatform Polymarket. Dat meldt analysebedrijf Bubblemaps, dat zes accounts vond die kort vóór de aanval grote bedragen inzetten op het precies moment waarop de VS tot een aanval zouden overgaan. Die zes hebben zo’n 1,2 miljoen dollar verdiend met de voorspelling. De zes aangetroffen accounts, zijn vermoedelijk slechts het topje van de ijsberg.
De Democratische senator Chris Murphy beschuldigt vertrouwelingen van president Donald Trump ervan te profiteren van voorkennis. Volgens Bubblemaps werden de meeste accounts pas binnen 24 uur voorafgaand aan de aanval aangemaakt en zetten zij enkele uren vóór de bombardementen begonnen hun weddenschappen in. Murphy noemt het “krankzinnig dat dit legaal is” en kondigt wetgeving aan om zogeheten prediction markets te verbieden.
Het is niet de eerste keer dat Polymarket in opspraak raakt. In januari verdiende een anonieme handelaar meer dan 400.000 dollar met een inzet op de afzetting van de Venezolaanse president Nicolás Maduro, heel kort voordat de Amerikanen daadwerkelijk overgingen tot een invasie van Venezuela. Vorige maand bleek dat ook Israëlische militairen Polymarket gebruikten om heel precies in te zetten op aanvallen op Gaza. De vorige Amerikaanse president Joe Bidenhad het gebruik van prediction markets als Polymarket verboden voor Amerikaanse gebruikers, maar sinds eind 2025 heeft het Trump-regime dat verbod opgeheven. Vorige maand werd Polymarket wel verboden voor Nederlandse gebruikers, dat gebeurde na een klacht van de kansspelautoriteit.
Meer over:actueel, polymarket, trump-regime, iran
Meld je hieronder gratis aan voor Joop NL. Iedere donderdag een selectie opvallende nieuwsverhalen, opinies en cartoons in je mailbox.