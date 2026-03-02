Trump-insiders verdienden vermogen met heel precieze weddenschap op Amerikaanse aanval Iran Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 206 keer bekeken • Bewaren

Trump-insiders hebben vermoedelijk miljoenen dollars verdiend met weddenschappen op een Amerikaanse aanval op Iran via het cryptoplatform Polymarket. Dat meldt analysebedrijf Bubblemaps, dat zes accounts vond die kort vóór de aanval grote bedragen inzetten op het precies moment waarop de VS tot een aanval zouden overgaan. Die zes hebben zo’n 1,2 miljoen dollar verdiend met de voorspelling. De zes aangetroffen accounts, zijn vermoedelijk slechts het topje van de ijsberg.

De Democratische senator Chris Murphy beschuldigt vertrouwelingen van president Donald Trump ervan te profiteren van voorkennis. Volgens Bubblemaps werden de meeste accounts pas binnen 24 uur voorafgaand aan de aanval aangemaakt en zetten zij enkele uren vóór de bombardementen begonnen hun weddenschappen in. Murphy noemt het “krankzinnig dat dit legaal is” en kondigt wetgeving aan om zogeheten prediction markets te verbieden.