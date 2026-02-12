Israëlische militairen wedden met voorkennis via goksite op Israëlische aanvallen Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 156 keer bekeken • Bewaren

De Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet heeft meerdere personen opgepakt, onder wie reservisten van het leger, op verdenking van handel met voorkennis via het online gokplatform Polymarket. Volgens de dienst gebruikten de verdachten vertrouwelijke informatie uit hun militaire functie om te speculeren op de timing en aard van Israëlische militaire operaties. Dat meldt The Wall Street Journal.

De zaak kwam aan het rollen na mediaberichten over opvallend nauwkeurige weddenschappen op Polymarket over een mogelijke Israëlische aanval op Iran. Een account met de naam ‘ricosuave666’ voorspelde eerder correct het verloop van de twaalfdaagse oorlog tussen Israël en Iran en streek daarmee meer dan 150.000 dollar op.

Op de gebruikte goksite kunnen mensen geld inzetten op de uitkomst van uiteenlopende gebeurtenissen, van renteverlagingen tot verkiezingen en dus ook militaire conflicten. Critici waarschuwen al langere tijd dat dergelijke platforms misbruik van voorkennis in de hand kunnen werken. Volgens Amerikaanse juristen is het voor zover bekend de eerste keer dat arrestaties zijn verricht wegens insider trading op een dergelijk platform.

Intussen wordt op Polymarket voor miljoenen dollars gespeculeerd op nieuwe Israëlische aanvallen op Iran, Gaza of Libanon, evenals op mogelijk Amerikaans militair ingrijpen. De spanningen rond Iran zijn opnieuw opgelopen na eerdere aanvallen door Israël en de VS. Donald Trump zei deze week dat hij diplomatie met Iran "een kans" wil geven, het Pentagon is ondertussen druk met voorbereidingen voor een versterking van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in het Midden-Oosten.

