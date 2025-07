Trump in mei al geïnformeerd dat zijn naam in de Epstein-dossiers staat Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 103 keer bekeken • bewaren

De Amerikaanse Justitieminister Pam Bondi heeft president Donald Trump in mei al geïnformeerd dat zijn naam wel degelijk voorkomt in onderzoeksdossiers gerelateerd aan vrouwenhandelaar, kindermisbruiker en zedendelinquent Jeffrey Epstein. Dat meldt de Wall Street Journal. Het Witte Huis reageerde in eerste instantie zoals gebruikelijk door het bericht "nepnieuws" te noemen. Een functionaris zei even later dat de regering niet ontkent dat Trumps naam in bepaalde dossiers voorkomt.

Trump was in de jaren negentig en begin 2000 innig bevriend met Epstein. Zijn naam verschijnt meerdere keren in vlieglogboeken van Epsteins privévliegtuig uit die periode. Dat vliegtuig werd gebruikt om rijke cliënten naar Epsteins privéeiland te vliegen waar ook het misbruik van minderjarige meisjes plaatsvond. Ook staan Trump en verschillende van zijn familieleden in Epsteins contactenboek, samen met honderden anderen. Veel van dit materiaal was al openbaar gemaakt tijdens de rechtszaak tegen Epsteins voormalige medewerkster Ghislaine Maxwell, die tot 20 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld voor mensenhandel.

Het nieuws zorgt voor een politieke crisis binnen Trumps regering en binnen de Republikeinse partij, vooral omdat Trumps eigen achterban al jaren om meer informatie over de Epstein-zaak vraagt. Trump beloofde tijdens zijn campagne de dossiers vrij te geven, maar besloot eenmaal in het Witte Huis om dit toch niet te doen. Bondi zei eerder deze maand plots dat er geen aanleiding meer was om het Epstein-onderzoek voort te zetten, wat tot woede leidde bij prominente Trump-aanhangers.

Volgens een recente Reuters/Ipsos-peiling gelooft meer dan tweederde van de Amerikanen, zowel Democraten als Republikeinen, dat het Trump-regime informatie over Epsteins cliënten achterhoudt.