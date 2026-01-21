'Trump heeft VS veranderd in oliestaat schuldig aan binnenlandse repressie en buitenlands imperialisme'

Donald Trump heeft de Verenigde Staten veranderd in een "petrostaat" die zich schuldig maakt aan binnenlandse repressie en buitenlands imperialisme. Dat schrijft de Europese Groene Partij (waar onder meer GroenLinks deel van uitmaakt) in een verklaring na afloop van de bizarre en racistische toespraak van Trump in Davos. De snelle ontwikkeling onder Trumps "ultra-nationalistische MAGA-agenda" laat volgens de partij precies zien waar rechts-nationalistische politiek toe leidt. Europese leiders moeten zich verenigen tegen Trumps "pesterijen", stelt medevoorzitter Vula Tsetsi.

De partij roept alle pro-Europese en democratische krachten op om samen te werken aan de verdediging van Europese waarden en de opbouw van een groen en zelfstandig Europa. Tsetsi wijst erop dat verschillende Europese (extreem-)rechtse leiders vergelijkbare retoriek gebruiken als Trump, zoals Viktor Orbán uit Hongarije, Fico uit Slowakije en Meloni uit Italië, die als enige zittende Europese leiders Trumps inauguratie bijwoonden. Deze leiders zullen in het Europees Parlement moeten uitleggen hoe hun vriendschap met Trump verenigbaar is met hun rol in Europa.