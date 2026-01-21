Wederom bizarre onsamenhangende en stuitend racistische toespraak Trump in Davos Actueel Vandaag leestijd 2 minuten 807 keer bekeken Bewaren

Donald Trump heeft woensdag tijdens zijn toespraak op het World Economic Forum in Davos zoals te verwachten viel een compleet onsamenhangend, bizar en ronduit racistisch verhaal afgestoken. Hij eiste opnieuw Groenland op als Amerikaans grondgebied, bedreigde de Europese Unie met verdere economische sancties en stak een racistische tirade af over de Somalische gemeenschap in de Amerikaanse staat Minnesota die volgens hem uit "mensen met een laag IQ" bestaat.

In zijn weer eens overbodig lange speech omschreef Trump Europa als volledig afhankelijk van de Verenigde Staten voor vrede en welvaart. "Zonder ons werken de meeste landen niet eens," loog hij, terwijl hij maar weer eens klaagde dat Amerika door zijn bondgenoten slecht behandeld zou zijn. Trump zat ook weer te zeiken over de NAVO die volgens hem de VS alleen maar geld kost maar nooit iets oplevert. Wat niet meer is dan absurd gewauwel van de oranje fascist. De enige keer in de hele geschiedenis dat artikel 5 ooit ten uitvoer is gebracht, het artikel dat zegt dat een aanval op een één lidstaat door alle andere lidstaten wordt beantwoord, is na de aanslagen van 11 september 2001. Oftewel, ten behoeve van de Verenigde Staten. President Koekwaus stak ook maar weer eens zijn stupide verhaal af dat alleen de VS sterk genoeg zou zijn om Groenland te verdedigen tegen externe bedreigingen, die er dus niet zijn.

Trump zat ook weer te zaniken over het Europese immigratiebeleid waarmee volgens Trump het continent "de verkeerde kant opgaat". Het liefst zou Trump in elk Europees land vermoedelijk een fascistische staat zien, zo een als hij zelf ook aan het optuigen is in de VS. De focus op hernieuwbare energie zoals wind- en zonne-energie om de wereld te behoeden voor een catastrofale klimaatcrisis noemde hij maar weer eens een hoax.

Het was de speech van een wereldleider die compleet losgezongen is van welke realiteit dan ook, alleen nog in zijn eigen leugens gelooft en alles op alles zet om zo veel mogelijk geld in zijn eigen zakken te zien vloeien. Als nog niet duidelijk was dat de rest van de wereld zo snel mogelijk zo veel mogelijk afstand moet nemen van de Verenigde Staten, dan heeft Trump woensdag duidelijk gemaakt dat daar geen dag langer mee gewacht kan worden.